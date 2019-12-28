新竹市立動物園Reborn開幕！蔡英文讚林智堅：用心、貼心、細心





▲蔡英文、林智堅出席新竹市立動物園開幕儀式。（圖／新竹市府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新竹市立動物園Reborn 28日正式開幕，總統蔡英文出席開幕儀式，與新竹市長林智堅以及上千市民一起見證珍貴時刻。蔡英文致詞時表示，中央與地方一起合作，要把記憶轉化成願景。

蔡英文28日上午出席「新竹市立動物園開園儀式」時表示，新竹動物園是大家共同的記憶，也是政府執政的願景，中央與地方一起合作，把記憶轉化成願景。

蔡英文提到，新竹動物園在新竹人的心裡，是非常重要的記憶，也希望能一代一代傳下去。這是大家共同的記憶，也是政府執政的願景。她很高興中央與地方可以一起合作，把這個記憶轉化成願景，在今天，變成實實在在、重新再出發的新竹動物園。

蔡英文說，在改造的過程中，新竹市長林智堅也有帶她來看過。她相信，在這裡創造動物的快樂感及小朋友的幸福感，是很多人的投入及辛勞。她感謝政府團隊同仁的付出，以及企業界的慷慨協助，讓這件事情在政府資源不足的情況下能夠完成。

蔡英文分享，在這裡不只有動物受到照顧，還特別對動物園內的上千棵老樹，進行地毯式搜查和造冊，最後保留了86%的植栽，還新增了8%的植栽，包括許多百年的松柏。這些可以看出林智堅市長的用心、細心及貼心。