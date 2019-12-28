高雄發大財！小學貼「維多利亞」招生不避嫌　教育局：其他縣市也有貼

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄市爆出多所小學網站刊登韓國瑜夫妻創立的雲林私立維多利亞實驗高級中學招生資訊，遭外界質疑是否在濫用公家資源圖利自家學校。對此高市教育局出面澄清，一切是基於要提供家長多元入學資訊，是否參加則尊重學生家長自由意願選擇，至於是否張貼就尊重各國小自行決定，並沒有干涉。

▲高市福山國小貼出韓國瑜夫婦創立的維多利亞實驗中學招生資訊，遭外界質疑圖利自家學校。（圖／翻攝高雄市福山國小網站）

高雄市多所小學的網站上可見「維多利亞實驗高級中學109學年度小六學力評量」的報名訊息，內容指出「本校辦學向以國際教育、在地關懷為宗旨，為推廣中、英語文與數學能力，擬辦理109年度小學六年級學力評量」，測驗費300元，點開網址就是學校的入學考試訊息。此公告一出，不少外界人士質疑，韓國瑜當選高雄市長後竟不懂得利益迴避，濫用高雄教育系統進行免費招生，呼籲檢調應介入調查，釐清詳情。

▲高市教育局出面澄清，張貼招生資訊是各校自由，且據了解，其他縣市的小學也有張貼。（圖／翻攝桃園市大勇國小網站）

對此高市教育局表示，維多利亞中學辦理國小六年級學力檢測，是維校自行發函給全國各公私立國小，請協助張貼訊息，各校都可以自行決定是否公告，而據了解，台北市、桃園市、台中市、台南市、彰化縣、嘉義縣等縣市均有學校貼出此資訊，並非僅有高市小學這麼做。

教育局再強調，公告訊息是基於提供家長多元入學的訊息，是否參加都尊重學生家長自由意願選擇，至於各小學是否張貼，也都是給予尊重。

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