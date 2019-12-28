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影／韓國瑜帶頭馬朱郝都來力挺李彥秀　讚「帶3把刀的立委」投下去

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記者崔至雲／台北報導

國民黨立委候選人李彥秀今（28日）上午舉辦造勢大會，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨副主席郝龍斌和國民黨不分區立委候選人謝龍介等大老都出席。國民黨籍總統候選人韓國瑜壓軸登場，讓藍營支持者都瘋狂。韓國瑜一開始就自嘲自己是全台灣最黑的男人，今天來支持立法院最亮的立委，更說李彥秀有3把刀，包括，法案刀、質詢刀、預算刀，呼籲民眾應選出優質的立委。

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜出席李彥秀造勢大會，一上台就引發台下民眾熱烈歡呼，除了感謝選民支持外，他力挺李彥秀，提到李彥秀從政21年，每次只要到她的選區，就能看到她認真的在幫選民服務。更提到，江湖上有三把刀，包括檳榔刀、剃頭刀、殺豬刀，而民意代表也應備有三寶刀，包括法案刀、質詢刀、預算刀，當民眾在投票時，應檢視要投的立委是否具備這三種刀。

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜也說，2020年1月11日是中華民國生死保衛戰，蔡政府執政的這三年半，台灣人民過得非常辛苦，經濟也相當困難、外交更是嚴峻，民進黨執政讓台灣人走不出去，更直指現在民進黨可能已經知道他們失去民心、知道總統大選可能會輸掉，因此現在力推反滲透法，韓國瑜認為，這樣倉促的通過反滲透法，只會讓兩岸關係更緊張、外交走不出去、經濟更衰退。

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜對港、湖地區民眾喊話，投票要像打太極拳一樣，劃一個大圓，中間切一半，若覺得過去三年半蔡英文、民進黨執政，你過得非常幸福快樂，就繼續票投蔡英文，繼續投民進黨，但如果過去三年半，過的真的非常辛苦、年輕人沒未來、各行各業蕭條，那就應該支持國民黨。

韓國瑜感嘆，這幾天其實心情很沉重，看到台灣一天一天走向沉淪之路，許多海外華僑都在擔心台灣，呼籲將投票的選民，為了台灣社會、下一代、中華民國，一定要支持最勤勞的李彥秀，不要相信謠言，提醒選民把腦袋天線打開來，看看台灣未來該怎麼走下去，他更改編歌曲《燃燒吧，火鳥》，改為「團結吧，投票」，呼籲選民一定集中選票支持李彥秀。

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