日本「重啟核電廠」支持度攀升　贊成48%壓倒性領先

▲▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

▲近來日本多個地方政府相繼表態接受核電重啟運轉，圖為福島核電廠。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

日本《每日新聞》於本月20、21日進行全國民意調查，針對日本核電廠是否重新啟用進行詢問，結果顯示，「贊成」比例達48%，大幅超過「反對」的21%。與今年3月同樣問題的調查相比，當時「贊成」僅為41%，此次上升7個百分點，顯示社會對核電再啟動的接受度明顯擴大。

311核災與能登地震曾影響民意　支持度回升至贊成領先

報導指出，由於過去調查方法不同，數據無法完全直接比較，但在2023年3月的調查中，「贊成推動核電再運轉」的比例曾一度達到49%；然而到了2024年3月，支持度下降至36%，並被「反對」的45%反超。

外界普遍認為，這與2024年1月發生的能登半島地震造成重大死傷，使社會重新意識到核災風險有關。隨後，在今年3月以與本次相同方式進行的調查中，「贊成」比例回升至41%，並持續呈現高於反對陣營的走勢。

地方政府接連鬆動　核電再啟動動向擴散中

近來，日本多個地方政府相繼表態接受核電重啟運轉。新潟縣知事花角英世於11月宣布，同意縣內東京電力柏崎刈羽核電廠重新啟用；北海道知事鈴木直道本月也同意北海道電力泊核電廠再運轉。

若柏崎刈羽核電廠最終重啟，將成為東京電力控股公司自東日本大震災與福島第一核電廠事故以來，首次恢復運轉的核電機組，象徵重大政策進展。

女性與高齡族群較為保守　仍有30%民眾「無法表態」

調查也顯示，性別與年齡差異仍明顯存在。雖然男性與女性的支持比率皆呈現「贊成多於反對」，但男性對核電再運轉的支持度明顯較高；相較之下，女性的贊成比例僅約三成多，顯示其對安全性的疑慮更為顯著。

年齡結構部分，各年齡層贊成比例多落在五成上下，但「反對」意見隨年齡增長而提高，70歲以上族群的反對比例最高，呈現高齡者對核電安全較為敏感的傾向。

此外，本次仍有約三成受訪者回答「不知道」，意味仍有相當比例選民對是否支持核電廠重啟尚未形成定論。報導指出，若日本政府欲推動核電再運轉，未來仍須提出足以讓更多民眾感到安心、並能獲得社會廣泛認同的安全對策。

12/24 全台詐欺最新數據

南韓最大電商平台酷澎25日表示，已追回約3000筆遭前員工留存的顧客個人資料，並強調這些資料並未流出公司。但南韓政府則指出，這只是酷澎單方面說法，強調最終調查結果仍待聯合調查小組公布。

