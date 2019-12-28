　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真除主委成史上最強！回顧陳吉仲2019有感「農業政策」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲接受ETtoday專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲對於外界指責，陳吉仲表示，有留下具體貢獻就成功了。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

去年底九合一大選民進黨大敗，農委會前主委林聰賢為此下台負責，當時副主委陳吉仲一度說要同進退，最後真除成主委，回顧這一年，陳拋出許多目標，喊出每星期要推出1個讓農民有感的政策，更讓總統蔡英文在公開場合讚賞他是「史上最強的主委」。

今年初內閣改組消息傳出後，農委會主委傳將由蔡英文競選以來民進黨重要智庫、蔡英文人馬的陳吉仲接手，當時陳吉仲回應只是代理，沒任何資訊，強調「只做到代理的期間」，只在乎農業部門有沒有往前走。時間拉回今年1月12日，陳吉仲確定真除主委，向《ETtoday新聞雲》證實，自己本來真的是要同進退，但和行政院長蘇貞昌討論許久，蘇希望他別因個人影響大局，才決定站在國家立場思考，接下重責。

請繼續往下閱讀...

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲南下雲林和農民討論各項農業問題提，未來每星期將推出1個讓農民有感政策。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲扛下農委會後至今，各界都能明顯感受到他強烈企圖，幾次接受各家媒體專訪，或公開場合，最常掛嘴邊的就是「農業部門」」，也曾說那是他「一生懸命」。上任一個月，陳吉仲南下雲林和農民討論各項農業問題提到，台灣農業問題錯綜複雜，更複雜的是農業議題和政治深度連結，未來每星期將推出1個讓農民有感政策，讓所有補助直接進到農民手上。

接下來高麗菜登記收入制度、各項農業保險、青農貸款5年免息、老農津貼加年金、農漁機械補助、20億收購花生等許多農業政策逐一出現，但同時陳吉仲遭部分人士批只會撒錢、枉費農業經濟背景、講空話、外行等批評。國民黨總統候選人韓國瑜則因「花生之亂」批農委會是「花錢部」，並質疑「禁用巴拉刈」一事，這2件事都讓陳吉仲在公開場合回應到哽咽，談父親曾用巴拉刈用到險被挖眼。

▲▼蔡英文出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎表揚活動」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蔡英文誇陳吉仲是史上最強、行動力最高的主委。（圖／記者徐斌慎攝）

對於政策慘遭外界諸多指責，陳吉仲10月接受《ETtoday新聞雲》專訪時曾說，沒時間陷入那些回應，因還有太多重要政策要做，就算哪天離開，有留下具體貢獻就成功了。常在公開場多次感謝蔡英文和蘇貞昌的陳吉仲，11月「全國十大績優農業產銷班頒獎典禮」獲蔡英文大大讚賞，誇陳是有史以來「最強的主委」、「行動力最高的主委」，且專業及對農民的同理心，是自己從政以這麼多年來第一次看到，直接把歷任所有主委比下去。不過對從農的人來說，陳吉仲是不是真的最強？推出的政策是不是有感？也只有真正的農民心理有數了。

ET快訊
韓國瑜爆「和李佳芬大吵」隱藏內幕！全家「受傷太深」爆瘦4公斤
年收16億男星搭經濟艙吃泡麵被拍！起底本尊是「電影大咖」網讚
22歲女和男網友觀音山約看夜景　酒後第2次床戰「碰到邊就哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集郵迷記起來！明年第一季郵票發行計畫出爐　蘇花改全線通車成題材

吸2千萬穆斯林！大馬女星代言拍片　炫五大「只有台灣有的體驗」

真除主委成史上最強！回顧陳吉仲2019有感「農業政策」

新竹今晨不到10℃！晚上水氣移入有雨　東北季風接力「跨年濕冷氣溫低」

高榮台南分院高齡樂活長照成果展　阿公阿嬤一起來獻藝

櫻花廚房設計競賽　崑大空設系榮獲空設組金獎、2項創意獎

台南七股頂山賞鳥亭　雲嘉南管理處架設望遠鏡讓遊客觀賞黑面琵鷺

透過旅程創立悟出人生觀與世界觀！水泥藝術設計師伊玲萱：理想生活自己創造

Google公布熱搜日本漫畫前十名　HowHow驚呼「有4個完全沒聽過」

2020瑪法達大預言！2020誰最旺？　事業、愛情、財富及運勢排行榜

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

集郵迷記起來！明年第一季郵票發行計畫出爐　蘇花改全線通車成題材

吸2千萬穆斯林！大馬女星代言拍片　炫五大「只有台灣有的體驗」

真除主委成史上最強！回顧陳吉仲2019有感「農業政策」

新竹今晨不到10℃！晚上水氣移入有雨　東北季風接力「跨年濕冷氣溫低」

高榮台南分院高齡樂活長照成果展　阿公阿嬤一起來獻藝

櫻花廚房設計競賽　崑大空設系榮獲空設組金獎、2項創意獎

台南七股頂山賞鳥亭　雲嘉南管理處架設望遠鏡讓遊客觀賞黑面琵鷺

透過旅程創立悟出人生觀與世界觀！水泥藝術設計師伊玲萱：理想生活自己創造

Google公布熱搜日本漫畫前十名　HowHow驚呼「有4個完全沒聽過」

2020瑪法達大預言！2020誰最旺？　事業、愛情、財富及運勢排行榜

和岳母住透天！他擔心「被人說賴在娘家」想買房　網勸：有人幫忙帶小孩無價

台北車展／Skoda Scala領銜亮相　還有WRC傳奇賽車跨海站台

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩…上《RM》心碎曝情傷

探測車「機會號」陣亡　最後拍下的354張火星絕美全景照曝光

「15萬沒到帳，準備好棺材」館長收到恐嚇信氣炸　深夜委託律師正式提告

廚房油滋滋好難清　輕鬆去汙3招必殺技

集郵迷記起來！明年第一季郵票發行計畫出爐　蘇花改全線通車成題材

勇士要組大的！　向洛磯提「山王」亞瑞納多交易

吸2千萬穆斯林！大馬女星代言拍片　炫五大「只有台灣有的體驗」

【看劇人生】《VIP：她們的秘密》對付小三，最好的方式是成全？

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

網「0負評」刷網狂讚《木曜4》YouTuber運動會

2020瑪法達：事業、愛情、財富及運勢排行榜

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

醫生嘆「那就是不舉了」護理師笑並軌

陌生男「幫她綁鞋帶」背後故事悲傷

爽領12萬年終！一算「倒扣600」怨念深

廚娘素瓊病逝巴黎　留法人記憶成絕響

豬年最後一次「天赦日」　轉運日期曝

Google熱搜漫畫　HowHow驚沒聽過

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

新竹今晨不到10℃　晚上水氣移入有雨

更多熱門

相關新聞

現身挺傅崐萁　張善政：集中火力讓傅當選

現身挺傅崐萁　張善政：集中火力讓傅當選

在選戰倒數十五天，2號副總統候選人張善政和6號立委候選人傅崐萁，同台參加「深喉嚨」花蓮列車直播，抨擊民進黨大搞網軍，教壞年青人，如果韓國瑜選上總統，要還給網路乾淨空間，張善政說這次選舉最高目標就是「全民大覺醒，政黨再輪替」，下架蔡英文、下架民進黨。張善政更強調:「如果要下架民進黨的立委，誰最有希望取代她？我們是不是集中火力讓傅崐萁當選 ！」

韓國瑜爆「和李佳芬大吵」隱藏內幕！全家爆瘦4公斤

韓國瑜爆「和李佳芬大吵」隱藏內幕！全家爆瘦4公斤

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

圖／韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

圖／韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

關鍵字：

陳吉仲農委會農業部門史上最強蔡英文韓國瑜農業政策花生之亂禁用巴拉刈

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面