真除主委成史上最強！回顧陳吉仲2019有感「農業政策」

▲對於外界指責，陳吉仲表示，有留下具體貢獻就成功了。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

去年底九合一大選民進黨大敗，農委會前主委林聰賢為此下台負責，當時副主委陳吉仲一度說要同進退，最後真除成主委，回顧這一年，陳拋出許多目標，喊出每星期要推出1個讓農民有感的政策，更讓總統蔡英文在公開場合讚賞他是「史上最強的主委」。

今年初內閣改組消息傳出後，農委會主委傳將由蔡英文競選以來民進黨重要智庫、蔡英文人馬的陳吉仲接手，當時陳吉仲回應只是代理，沒任何資訊，強調「只做到代理的期間」，只在乎農業部門有沒有往前走。時間拉回今年1月12日，陳吉仲確定真除主委，向《ETtoday新聞雲》證實，自己本來真的是要同進退，但和行政院長蘇貞昌討論許久，蘇希望他別因個人影響大局，才決定站在國家立場思考，接下重責。

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▲陳吉仲南下雲林和農民討論各項農業問題提，未來每星期將推出1個讓農民有感政策。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲扛下農委會後至今，各界都能明顯感受到他強烈企圖，幾次接受各家媒體專訪，或公開場合，最常掛嘴邊的就是「農業部門」」，也曾說那是他「一生懸命」。上任一個月，陳吉仲南下雲林和農民討論各項農業問題提到，台灣農業問題錯綜複雜，更複雜的是農業議題和政治深度連結，未來每星期將推出1個讓農民有感政策，讓所有補助直接進到農民手上。

接下來高麗菜登記收入制度、各項農業保險、青農貸款5年免息、老農津貼加年金、農漁機械補助、20億收購花生等許多農業政策逐一出現，但同時陳吉仲遭部分人士批只會撒錢、枉費農業經濟背景、講空話、外行等批評。國民黨總統候選人韓國瑜則因「花生之亂」批農委會是「花錢部」，並質疑「禁用巴拉刈」一事，這2件事都讓陳吉仲在公開場合回應到哽咽，談父親曾用巴拉刈用到險被挖眼。

▲蔡英文誇陳吉仲是史上最強、行動力最高的主委。（圖／記者徐斌慎攝）



對於政策慘遭外界諸多指責，陳吉仲10月接受《ETtoday新聞雲》專訪時曾說，沒時間陷入那些回應，因還有太多重要政策要做，就算哪天離開，有留下具體貢獻就成功了。常在公開場多次感謝蔡英文和蘇貞昌的陳吉仲，11月「全國十大績優農業產銷班頒獎典禮」獲蔡英文大大讚賞，誇陳是有史以來「最強的主委」、「行動力最高的主委」，且專業及對農民的同理心，是自己從政以這麼多年來第一次看到，直接把歷任所有主委比下去。不過對從農的人來說，陳吉仲是不是真的最強？推出的政策是不是有感？也只有真正的農民心理有數了。