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與傅崐萁同台為韓國瑜催票　張善政：集中火力讓傅崐萁當選

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▲「深喉嚨」花蓮列車直播，張善政和傅崐萁同台為韓國瑜催票，同時呼籲支持者集中選票讓傳崐萁當選。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

「深喉嚨」花蓮列車直播，張善政和傅崐萁同台為韓國瑜催票，同時呼籲支持者集中選票讓傳崐萁當選。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在選戰倒數15天，2號副總統候選人張善政和6號立委候選人傅崐萁，同台參加「深喉嚨」花蓮列車直播，抨擊民進黨大搞網軍，教壞年青人，如果韓國瑜選上總統，要還給網路乾淨空間，張善政說這次選舉最高目標就是「全民大覺醒，政黨再輪替」，下架蔡英文、下架民進黨。張善政更強調:「如果要下架民進黨的立委，誰最有希望取代她？我們是不是集中火力讓傅崐萁當選 ！」

張善政說，總統票投給韓國瑜，有沒有問題？ 台前近千名觀眾齊聲應答:「沒有！」讓花蓮出個副總統好不好？歡眾大聲應:「好 ！」。至於花蓮縣 立委選舉這邊，我們共同希望蔡英文下架以外，我們民進黨立委也要下架，她在立法院都沒有替我們爭取什麼好處。如果要下架民進黨的立委，誰最有希望取代她？鄉親高聲回答:「傅崐萁」，我們是不是集中火力讓傅崐萁當選 ! 所以大家知道我明年1月11日回花蓮投票，大家知道立法委員我會投給誰嗎？鄉親答再次答稱「傅崐萁」。就是這樣，大家替他加油好不好！

▲「深喉嚨」花蓮列車直播，張善政和傅崐萁同台為韓國瑜催票，同時呼籲支持者集中選票讓傳崐萁當選。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

傅崐萁要求支持者集中力量下架民進黨。

傅崐萁表示，蔡總統說現在是台灣經濟最好的時候，你們感覺真的是這樣嗎？鄉親回答「沒有！」我們這幾年過得百業蕭條，觀光業、農業、連拌手都很難賣得掉，台灣一片哀嚎，現在我們真的大家要心手相連。好好的想一想，為什麼網路全面被操控而且全面攻擊韓國瑜。

傅崐萁請鄉親各位想想看。第一個站出來說，請蔡總統你的網軍不要再打我的是誰？鄉親回答：賴清德。賴清德還請蔡英文你的網軍不要再打我了。我們可以因為他們利害結合可以再被他們欺騙嗎？可以嗎？鄉親高呼不可以。

▲「深喉嚨」花蓮列車直播，張善政和傅崐萁同台為韓國瑜催票，同時呼籲支持者集中選票讓傳崐萁當選。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

現場旗海飛揚。

傅表示，我們希望有好人才能夠為全國人民來服務，我們希望先從基層打拼出來，能夠真正了解民間疾苦，讓庶民生活能夠翻轉，我們集中所有力量，讓38趴的蔡英文下台。現在如果再讓民進黨過半將會怎麼辦？許多東部重要交通建設將會受阻，對不對？所以我們大家不要再聽信謠言，要集中所有力量共同下架民進黨。

張善政還說，我是學土木工程的，全世界最長的阿爾卑斯山脈隧道，人家都做出來了，誰說我們的國道六號打不通。結果蔡英文前一陣子來花蓮已改口說國道六號是有困難，但問題是有困難，該怎麼解決沒有提出來。所以韓國瑜和傅崐萁縣長的政見也都提出來 打通國道六號和環島高速路網，要找國際專家團隊來解決，這才是為民眾做事。由於我的戶籍在花蓮，所以1月11日會回花蓮投票， 集中火力讓傅崐萁當選。

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