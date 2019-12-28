圖／批蔡英文4年前臉書貼文自打臉　韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

▲韓國瑜拿出蔡英文自打臉的臉書貼文。（圖／中選會提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜27日在政見會中，引述總統蔡英文在2015年發表的臉書文章，提及「無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」，痛斥新潮流已控制了整個民進黨，藉著民進黨控制中華民國，掌控全國所有重大資源。他認為，民進黨已不把人民放在心中，在手心上玩弄權力、想辦法貪污腐敗玩政治，「這個政府是萬惡的政府，就像妳臉書說的，無良的政府應該下台，就像黑心食品一樣必須下架。」

根據蔡英文在2015年12月25日所發表的貼文，內文寫道「無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，選舉到了就用恐嚇、對立牌激化選情，以此召喚含血、含淚、含恨的選票，這種無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」。韓國瑜表示，蔡英文這篇文章寫的很感動，是「最好的一篇」，點出民主價值最寶貴的一面，一個政府要貼近民意，而不是用謊言欺騙，更不能遠離人民。

▼韓國瑜舉出的蔡英文臉書貼文。（圖／取自蔡英文臉書）

韓國瑜說，他已在這兩次政見發表會提出，在蔡政府領導下，中華民國已出現三大危機。第一大危機，蔡英文沒有講出中華民國未來往哪個方向，是「中華民國萬歲」，還是「台灣獨立萬歲？」第二，人民痛恨貪污腐敗，蔡英文未來4年是否能保證絕不設立特偵組？第三大危機，國家為何翻亂茫苦？因為總統被架空。第四點也是最嚴重的，就是總統、民進黨被誰架空？

「民進黨已被黨內最大派系新潮流架空！」韓國瑜痛批，新潮流像是癌細胞，控制了民進黨，藉民進黨這隻雞，生新潮流自己的蛋，完全控制全國所有重大資源，「蔡英文被架空，白天當總統，晚上則是新潮流當總統，且幕後最大影響力的就是邱義仁先生。」

韓國瑜強調，新潮流在派系裡控制了整個民進黨，藉著民進黨控制了中華民國，批評蔡英文「妳就像布袋戲一樣，在上面當總統，但新潮流的手把妳控制住」，民進黨不把人民放在心中，而是在手心上玩弄權力、想辦法貪污腐敗玩政治，已遠離人民期待，接著並引用蔡英文當年自己貼文中的話批評，「這個政府是萬惡的政府，就像妳臉書說的，無良的政府應該下台，就像黑心食品一樣必須下架。」

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