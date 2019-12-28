全文／蔡英文狂轟金句連發：韓總機633、600萬講不清、推販毒立委

▲蔡英文出席總統候選人電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。總統蔡英文聚焦內政，談及台灣區域均衡發展的5大戰略，也針對女性平權、社會安全網、毒品與酒駕防制提出看法，最後更為近期熱議的「反滲透法」法案登高一呼。此外，她也脫稿對國民黨總統候選人韓國瑜火力全開，痛批「韓總機633」、「對債務不熟，借人600萬說不清」，以及「國民黨推販毒前科的立委候選人」等。

總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第一輪申論全文

主持人、監察人、其他兩位候選人、電視機前面的觀眾朋友、在線上看直播的朋友以及全體的國人同胞大家晚安。

今天是中華民國第十五任總統選舉的最後一場政見發表會，我要特別感謝我的兩位競爭對手，尤其是宋主席，他的政見我都很仔細聆聽，他的表現也立下了一個典範。

我跟宋主席交手好幾次，我們對不同議題常有不同看法，但是在競選過程當中，我們都彼此互相尊重、理性討論，過程之後我們也都可以合作，那麼我剛才講到，我們確實有些地方看法不同，我有博士學位，你也有博士學位，這都是真的，我的制度是英國的制度，你的制度是美國的制度，我們證明學位的方法或許有不一樣，但是學位都是真的，我的論文在全世界主要的圖書館裡面，所藏的英國法律論文的索引裡面都有提到。

在這個講台上，我曾經和其他三位國民黨的候選人同台過，從馬英九前總統、朱立倫前市長，一直到這次的韓市長，我發現國民黨每一次選舉的主軸都差不多，不同的人來，講來講去都同樣講三件事情：

第一件事情是，蔡英文當選了，中華民國就會滅亡。

第二件事情就是，沒有中國，台灣的經濟就沒有未來。

第三件事情是，沒有核電，台灣就會缺電。

過去三年多我們已經向全體國人同胞證明，這三件事沒有一件事是真的，今天我聽到韓市長又多了一件，講民進黨內部的派系，我必須承認韓市長確實很特別，聽他講話感覺他的口才特別好，每一次我都很想記下他的政見的內容。

但是我今天又聽到，他用一種虛幻的、武俠小說式的方式來描述民進黨，他說外行人看熱鬧，我看這就是外行人看熱鬧了。我確實很想聽他的政見，也想記下他的政見，不過他除了罵我之外，從他的口中既聽不到政見，也提不出具體可行的解決方法。

政見會當然要講政見。台灣也確實面臨很多挑戰。所以在今天的第一輪，我要跟大家報告，區域均衡發展的大戰略。

講到區域均衡發展，我就不得不提，國民黨有兩個慣性，第一個是重北輕南，第二個則是跳票。今天，高雄和台南的進步與發展，都是在民進黨第一次執政的時候開始的。在這裡，我倒是要請問韓市長，馬前總統執政八年，國民黨為南部人做了什麼？

舉個例子。馬前總統說，想幫直轄市處理積欠勞健保費的事情，結果高雄拿到的補助款，只有台北市的六分之一。這不是重北輕南，這是什麼？馬前總統也承諾過，縣市合併後，對高雄的統籌分配款不會減少，結果這張支票跳票了。不只如此，他答應過的高雄海空經貿城、直航南進南出，也全部跳票。

不過談到國民黨跳票的慣性，韓市長你也算是破紀錄。你在競選時，承諾過迪士尼、愛情摩天輪、還有挖石油，結果當選不到三個月，什麼承諾都還沒兌現，你就宣布要選總統。

對於實際的政策，你或許不在行。你有一個外號叫韓總機，意思就是說，每當你被問到實際的政策問題時，你就會把它轉給你的政策團隊來回答。你的政策團隊的分機號碼應該是633。因為你的國政顧問團，就是當年馬總統的633執政團隊，而且是跳表團隊，是同一批人。

總統不是「總機」，總統要扛責任、要領導，不是把問題轉給其他部會就好了。

要不是國民黨重北輕南，跳票、延宕那麼多、高雄也不需要舉債建設。你老是把高雄舉債三千億當做弊案，你要知道，這是累積性債務，而且也沒有你說的那麼多。

實際上，陳菊市長為了建設高雄，十二年舉債大約一千億，高雄的發展，大家也都看得到。你當市長，連數字都弄不清楚，難怪借給別人600萬的事情，到現在你都還講不清楚。

不過，沒有關係，你不在行，那我來做。國民黨不做，民進黨來做。上一次總統大選，我花了很多時間，構思應該如何加速區域均衡發展，而且一上任，我就開始做。

比如在台南的沙崙智慧綠能科學城，就是競選時規劃，當選後馬上做，現在終於開花結果。

我上任後，首先盤點過去被延宕的建設，加速來進行。經過兩年多的努力，高雄鐵路地下化通車了，衛武營也完成了。

除此之外，我們也持續在推動高雄的重大建設。比如說，捷運黃線，是我任內核定；捷運紅線延伸，也是我任內核定；台86線向東延伸案，也是我任內核定；大林蒲遷村計畫，也是我任內核定。還有，最重要的，橋頭科學園區，是我任內核定的。

韓市長，你放空高雄，但是我沒有放棄高雄。

不只是高雄，我們對區域均衡發展，也有整套計畫。

在台中，成功追分段的鐵路雙軌化剛剛完成，這是我們答應過的「山手線」第一步。未來，我們還要把彰化、南投整合進去生活圈。

在東部，南迴鐵路的電氣化，明年就要通車。南迴公路改造、蘇花改也陸續開通。大家殷殷企盼的花東鐵路雙軌化，現在終於可以加速推動了。

韓市長三番兩次，攻擊前瞻建設很花大錢。我先前已經說過，我們國家的理財，我很有一套。明年，我們將要達成22年來第一次的提出來的平衡預算。即使納入前瞻建設，國家債務占GDP的比率，依然持續在下降，這就是財政紀律。

不過，不管國民黨怎麼樣唱反調，再給蔡英文四年，區域均衡發展的腳步，就不會停下來。這個月，我選擇在高雄宣布「大南方、大發展」政見。我的目標很清楚，要把高雄發展好，和台南串成「台南高雄大都會」，成為南部發展的核心。

未來，我們要擴編台南科學園區，建設高雄橋頭科學園區，再加上路竹科學園區、以及沙崙智慧綠能科學城，我們將打造世界級的「南台灣科技廊帶」。

國艦國造，以及離岸風電的訂單，也會讓高雄，形成新世代的海事工程聚落、國防產業聚落，將進一步帶動區域的發展。

在雲嘉嘉生活圈，我們會全力發展「新農業」和「智慧製造」。加上觀光發展的持續升級，整個南台灣，會變得非常不一樣。

在此，我們還有很多的計畫，包括中部的產業發展計畫，包括北部、東部、離島的產業發展計畫，這些都在進行當中，尤其中部的產業發展，將會是未來高科技以及航太產業的聚集中心。在北部，我們已經看到物聯網產業、亞洲矽谷產業，也都開始在進行。這就是整個台灣在透過我們建設計畫，整體的規劃、整體的推動在持續進行當中。

台灣區域發展不均衡的問題，不是一天兩天造成，很難一步到位。不過，過去國民黨的錯誤政策，我們有決心來改變。

在這裡，我要拜託全體國人，請大家再給我四年的時間。跟我一起從南到北、從西到東，徹底改變台灣，謝謝大家。

總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第二輪申論全文

謝謝主持人。

剛才宋主席的發言我也仔細聆聽，我相信很多人會聽得非常動容。我可以瞭解宋主席的感受，也不會因為你說的那些話，減少對你的尊敬。我記得你曾經和我說過，你對現在的很多事情需要多瞭解一下，剛才我聽到你所講的很多事情，確實和現實環境，還有我們正在做的很多事情，確實有很多不瞭解的地方，甚至有脫節的地方。所以如果你需要的話，我會請我們的同仁好好和你解釋，甚至陪你四處走走看看，我們現在所做的一切。

至於韓市長剛剛所說，他講的每一次都非常令人感動。感動之餘，我倒是要問，我們現在正在選中華民國第十五任總統，總統不是只是感動、感慨，總統是要想出辦法，解決問題，治理這個國家。所以我要告訴韓市長，很多時候你提了很多的數字，很多時候你提了很多的感覺，但是整體國家的情況、整體國家的政策，其實你沒有很清楚去瞭解，也沒有很清楚指出，我們現在做的是哪些不好，或者應該怎麼做。

我們來談一下經濟治理的態度好了。上次政見的時候你舉出一大堆數字，上上次也是如此，舉出一大堆數字，結果不是數據錯誤，就是解讀錯誤。你剛講的殭屍公司，其實殭屍工廠也是有的，所以你不是數據錯誤，就是解讀錯誤。要做一個國家領導人，先要把數據搞清楚，然後再把情勢搞清楚，不能信口開河、誤導民眾。

你上次提到，2016年的關鍵字是「苦」，那就是因為我剛上任時，國民黨留下來的經濟處境。但是我知道問題在哪，我也想辦法解決這個問題，這三年多來的經濟的趨勢，所有的指標都在轉好，這也是事實。

國民當然是有權力用最嚴格標準來檢驗政府。但我們現在正在選總統，你看到問題，請你告訴我們，你解決問題的方法是什麼？治理國家不能憑感覺，領導政府的人不能在狀況外。

所以在這裡，我要利用第二輪來討論幾件事情，一件事情是性別平等的問題，另一件事情是社會安全網。

因為剛剛兩位都提到了，這個國家很多弱勢者需要的照顧，這就是社會安全網。在過去三年多來，我們花了很多時間、投入很多資源，就是在強化台灣的社會安全網，這是全面性、有制度的，而且結合政府與民間，大家一起投入社會安全網的建構。治理國家，就要做全面性的事情，用國家整體的資源跟所有制度的建構，全面下去做。

但是在講這個之前，我要講一下性別平等的問題。這次選舉，相信很多人跟我都有一樣的感覺。這一次的選舉到現在，對台灣的性別平等，確實是一個很大的挑戰。台灣從來沒有一場總統選舉裡面，聽到這麼多歧視女性的言論。

國民黨的黨主席說我「衰尾查某」，韓市長用「雞」來形容東南亞的女性移民，剛才你雖然講了很多對移民的歡迎，或者是溫暖，但你在不知不覺之間，就已經講出了你對他們的感受跟基本的態度。那張善政先生則是公開歧視「沒生過小孩的女人」。

國民黨到底是怎麼了？難道不靠歧視女性，就不會選舉了嗎？

國民黨一方面常講「家庭價值」，另一方面，又常用粗俗的字眼來歧視女性。我不知道，這樣的錯誤示範，是要大家怎麼回去教自己的小孩？

在這裡，我要提醒韓市長：吳主席已經認錯了，張善政先生也改口了。但是，對於「雞」的說法，你還沒有道歉。

我不能認同這樣的政治文化，也不能接受用歧視性的言語，對女性做人身攻擊。任何一個女性，都不應該受到這樣的對待。

三年多來，我在台灣各個角落，都遇到了很多優秀的女性。他們是專業的女性立委、有愛台灣的女醫師、有不讓鬚眉的女性飛官和艦長。

主持衛星計畫的朱崇惠博士、我們打破舉重世界紀錄的郭婞淳、羽球界的台灣之光戴資穎，都是非常出色的台灣女性。

她們每一個人都有卓越的表現。她們靠自己的努力，不需要特別照顧。她們要的，只有兩個字，就是「尊重」。

韓市長、國民黨，你們做得到嗎？你願意用這個場合，向全國的女性公開道歉嗎？

我要在這邊談一下社會安全網，諷刺的是，那些批評我的人，卻說不出來，自己擔任公職時，為弱勢的孩子們做了哪些事。三年多來，我透過四道措施，建立一個強韌的社會安全網。我敢說，守護下一代，蔡英文的任內做得最多。

第一個，就是我推動「強化社會安全網計畫」。

我們統合各部會的力量，也和民間團體合作，把所有資源整合起來，建立「脆弱家庭」的支持系統，全力推動兒少保護。而且是提供預防性的服務，不是等到問題發生到很嚴重的時候，才伸出援手。

第二個措施，我替弱勢孩子存教育基金。

我們建立了「兒少未來教育與發展帳戶」。開戶的孩子，已經到達一萬一千名。只要家長每年替孩子存1萬5千元，政府也幫忙存1萬5千元，一直到18歲，作為孩子的教育基金。

第三個，我們修法嚇阻虐待兒童。

過去幾年，兒童受虐的議題，引起社會的關注，我們在最短時間內，完成「護兒四法」的修法。虐待兒童的刑責提高了，不適任教師的退場機制也加快了，專業人力增加，以及虐兒的通報速度會更快，協助也會更多。

第四個，也是最重要的，就是我全力貫徹反毒的工作。

關於反毒，我首先要講一件事。最近有人，包含韓市長的妻舅李議員在散布一個謠言，說毒品進入校園不罰。

我必須要提醒全體國人同胞，這是一個不折不扣的假消息。事實是，毒品危害防制條例修法之後，我們對於攜帶毒品的罰則，比國民黨時代還要嚴，以前20公克以上才有罰則、才有刑責，我們現在只要5公克以上就有刑責，而5公克以下本來就有行政罰，所以你妻舅講說不罰，絕對是一個假消息。

韓市長，我倒是想問你，國民黨的高雄市議長，也算是你的好兄弟，他覺得毒品防制局沒有存在的必要，那你的立場又是什麼呢？

除此之外，國民黨提名有販毒前科的人參選立委，現在還散布假消息的人也都是國民黨人。

我想請問：你們的標準到底在哪裡？如果韓市長也跟我們一樣反毒，你約束不了國民黨，至少你可以約束一下你的妻舅。

當然，反毒的重點不只是罰，還要從根本做起，很多的毒品來自境外，因此我們透過國際合作，攔截毒品跟製毒的原料。今年十月，我們跟越南合作查獲了可供一千九百萬人次吸食的海洛因磚，這是台越合作史上最重大的一宗毒品案。

在國內我們也展開了緝毒的行動，逮捕藥頭、斬斷金流。到今年十月為止，已經查獲了相當多的毒品跟製毒工廠，無論在社區、在校園、在軍隊，我們都佈建了反毒的通報網，把地方的警察、保全、社區、學校、家長、醫院、部隊的力量通通整合起來，這是一個很重大的戰役，只要總統宣示的，整個行政院就動起來，我們三年多來，吸毒的人口下降，校園通報的數目也降低了，我們從減少毒品「供給、需求、危害」三管齊下，逐漸看到成果。這個反毒的作戰在未來十年會繼續下去。

總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第三輪申論全文

剛才我們聽了宋主席跟韓市長的說法。

首先，我要對韓市長剛才說的這麼多的東西，其實在前兩次的政見發表，你都講過了，我們也都解釋過了，也動用各部會跟你解釋過了，我也在場都跟你解釋過了。你都沒有聽，講錯的還是繼續講錯，講歪的還是繼續講歪，你只有一個目的，就是你只要說給選擇聽你的話的人聽，而不是要選擇給社會大眾聽。

韓市長，我們在選總統，你講的事情都要有根據，你說我們貪污，貪污在哪裡？案件在哪裡？你沒有根據。你只是泛泛地用你的國民黨的邏輯來想像說民進黨執政一定貪污，可是你沒有拿出任何的證據出來，你的經驗還是國民黨的經驗，你不瞭解民進黨。

那我也要再跟你說一遍，你對於綠電的看法完全是錯誤的，完全是被那一些企圖讓核電繼續下去的人所誤導的。我也解釋過好幾次，但是你不聽，你只選擇相信你要講的這些話。

冬天風大，所以我們用風力發電，可以降載燃煤，減少燃煤，讓空污的情況可以改善。夏天我們可以用光電，因為日光很強，這就是綠能，不是嗎？夏天我們用很多光電，所以我們不需要燃煤，我們可以減少燃煤。冬天有風電，夏天有光電，有什麼不好？

我沒有說用兩兆蓋電廠，這是民間的投資。我們看到的，你不買光電、風電，你要去買核電，或買其他的電，它最後還是比綠能還要來得貴，綠能的價格是越來越便宜。歐美的初期價格都高過我們現在的初期價格，綠電一定是當你運行到一定程度的時候，它的價格是越來越便宜，這是一個簡單的經濟學。但是你選擇不聽，一個政治的領導人、一個要選總統的人是這樣的態度，讓我覺得很失望。

我現在回應一下你的特偵組的問題好了。你在三次的政見發表會，你都談到特偵組的事情。但是特偵組之所以被廢，我也講過了，因為馬王政爭的案子裡面，特偵組就是被馬總統用來作為鬥爭的工具。它很容易成為總統清算政敵的手段，這就是為什麼我們要廢特偵組。

在上一次的政見發表會講的那些社會矚目的大案子，只有林益世這個案子是特偵組辦的。許志堅、李朝卿、葉世文這都是大案子，這都不是特偵組辦的，還有你的政壇大哥的案子，也不是特偵組辦的。這是我們所有在各地很辛勤的檢察官，他們辦的案子。這些正直的檢察官依法行使職權，我們才要讓他們有執行法律、執行正義的機會，讓司法回歸司法，這才是正辦。

我還是要回應一下宋先生剛才講的《反滲透法》的事情。宋先生你到APEC去，是受我委託，去跟各國領袖相互往來，這個沒有在《反滲透法》之內，《反滲透法》是你受到境外敵對勢力的委託、資助等等。但是你這次到APEC去，是中華民國總統請你去，所以不用擔心，反滲透法不會用在你身上。

我也知道國人同胞對《反滲透法》確實很關心。昨天，中國的航空母艦「山東號」通過台灣海峽，這是我們看得到的威脅。但是中國對台灣的滲透與威脅，有很多是看不到的。這一陣子以來，中國對於我們要通過《反滲透法》，突然加強了反對力道。

中國自己沒有民主，卻批評台灣開民主倒車，好像忘記了自己，連車都沒有。中國自己沒有民主選舉，卻一天到晚干預台灣的民主選舉，這才是荒謬可笑之處。

他們用金錢介入我們的選舉，用假訊息來誤導我們的民眾，用退伍軍人的學長、學弟關係來收買情報，前陣子甚至有退役將軍涉案，遭到判刑。

他們利用台灣的言論自由，來替沒有言論自由的中國，擦脂抹粉。他們利用台灣的民主制度，來破壞、來干預我們的民主制度。

我必須要強調，訂定《反滲透法》，不是民進黨一個政黨的意見，是台灣社會，對於滲透議題的共同憂慮。



因此，從《代理人法》，到《反滲透法》草案，這個案子在台灣社會已經討論了一段時間。很可惜，半年來，在野黨關閉朝野協商，錯失了很多討論的機會。



其實在這段時間以前，我也很少看到，我們主要的政治人物對於《反滲透法》，有什麼樣的意見表達。



但是，我要請全體的國人同胞放心，特別是我們台商的朋友們。《反滲透法》是一部嚴謹的法律，它不會讓一般人民，因為兩岸的正常交流，而受到影響。《反滲透法》是為了反滲透，不是反交流。



我相信我們的民進黨團已經解釋過，它的立法精神很清楚，它是有條件的，所謂條件就是要「接受中國指示、委託或資助」。



而且是五種行為，像提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉等等。



我舉個例子來講，只要符合法令，中華民國的國民都可以做政治獻金，這是沒有問題的。但是如果政治獻金是因為受到中國的委託、指示或資助，那才會違反《反滲透法》。

所以，我想很多部分人士以訛傳訛、危言聳聽，我也覺得應該適可而止。我也覺得，《反滲透法》在台灣社會確實有它的急迫性，我也希望我們能夠盡快地來審查。如果這個會期沒有過，換屆就不續審，那這個法案要重新提案、審查，至少要再拖半年以上。

我很高興，今天下午我們立法院長已經召集朝野協商，國家安全不分黨派，中國最怕的就是我們台灣不分黨派團結在一起。我們執政的團隊有誠意跟大家來溝通，讓我們共同面對紅色滲透最大的危機。

最後，我想替我們年輕人說幾句話。這場選舉應該是為年輕人而打，這場選舉的意義也應該是為年輕人打造一個更美好的國家。

我相信一件事情，讓年輕人有夢想，國家才會有未來。國號不是口號，年輕人有未來，中華民國才真正可以萬歲。

年輕人要有未來，首先要有一個能夠守住主權的總統，沒有主權沒有民主，就沒有人權沒有自由。

所以一國兩制我們絕對是不會接受，任何政黨在這個議題上如果有任何閃躲、曖昧、妥協、模糊，都是拿台灣年輕人的未來來做賭注。

我知道今天有很多Youtuber發了一支影片鼓勵大家投票，支持台灣的民主，在這裡我要特別向他們說一聲謝謝。民主自由是他們創作的土壤，蔡英文向大家保證，我會確保台灣世世代代的年輕人，都能夠像現在這樣自由自在的創作跟發聲。

而且也請大家放心，只要蔡英文當總統的一天，我絕對會站在最前面，幫台灣擋住威脅侵略，保住我們的主權、民主跟自由。

我要告訴各位，年輕人支持民進黨、支持我，不只是因為我做了很多民生法案，是因為我跟他們共享價值，也實踐價值。未來四年我們會繼續體現這些價值，我們也會繼續跟年輕人、台灣社會整體，一起來保護這個國家，請支持蔡英文。