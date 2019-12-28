　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／蔡英文狂轟金句連發：韓總機633、600萬講不清、推販毒立委

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文出席總統候選人電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席總統候選人電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。總統蔡英文聚焦內政，談及台灣區域均衡發展的5大戰略，也針對女性平權、社會安全網、毒品與酒駕防制提出看法，最後更為近期熱議的「反滲透法」法案登高一呼。此外，她也脫稿對國民黨總統候選人韓國瑜火力全開，痛批「韓總機633」、「對債務不熟，借人600萬說不清」，以及「國民黨推販毒前科的立委候選人」等。

總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第一輪申論全文

主持人、監察人、其他兩位候選人、電視機前面的觀眾朋友、在線上看直播的朋友以及全體的國人同胞大家晚安。

今天是中華民國第十五任總統選舉的最後一場政見發表會，我要特別感謝我的兩位競爭對手，尤其是宋主席，他的政見我都很仔細聆聽，他的表現也立下了一個典範。

我跟宋主席交手好幾次，我們對不同議題常有不同看法，但是在競選過程當中，我們都彼此互相尊重、理性討論，過程之後我們也都可以合作，那麼我剛才講到，我們確實有些地方看法不同，我有博士學位，你也有博士學位，這都是真的，我的制度是英國的制度，你的制度是美國的制度，我們證明學位的方法或許有不一樣，但是學位都是真的，我的論文在全世界主要的圖書館裡面，所藏的英國法律論文的索引裡面都有提到。

在這個講台上，我曾經和其他三位國民黨的候選人同台過，從馬英九前總統、朱立倫前市長，一直到這次的韓市長，我發現國民黨每一次選舉的主軸都差不多，不同的人來，講來講去都同樣講三件事情：

第一件事情是，蔡英文當選了，中華民國就會滅亡。
第二件事情就是，沒有中國，台灣的經濟就沒有未來。
第三件事情是，沒有核電，台灣就會缺電。

過去三年多我們已經向全體國人同胞證明，這三件事沒有一件事是真的，今天我聽到韓市長又多了一件，講民進黨內部的派系，我必須承認韓市長確實很特別，聽他講話感覺他的口才特別好，每一次我都很想記下他的政見的內容。

但是我今天又聽到，他用一種虛幻的、武俠小說式的方式來描述民進黨，他說外行人看熱鬧，我看這就是外行人看熱鬧了。我確實很想聽他的政見，也想記下他的政見，不過他除了罵我之外，從他的口中既聽不到政見，也提不出具體可行的解決方法。

政見會當然要講政見。台灣也確實面臨很多挑戰。所以在今天的第一輪，我要跟大家報告，區域均衡發展的大戰略。

講到區域均衡發展，我就不得不提，國民黨有兩個慣性，第一個是重北輕南，第二個則是跳票。今天，高雄和台南的進步與發展，都是在民進黨第一次執政的時候開始的。在這裡，我倒是要請問韓市長，馬前總統執政八年，國民黨為南部人做了什麼？

舉個例子。馬前總統說，想幫直轄市處理積欠勞健保費的事情，結果高雄拿到的補助款，只有台北市的六分之一。這不是重北輕南，這是什麼？馬前總統也承諾過，縣市合併後，對高雄的統籌分配款不會減少，結果這張支票跳票了。不只如此，他答應過的高雄海空經貿城、直航南進南出，也全部跳票。

不過談到國民黨跳票的慣性，韓市長你也算是破紀錄。你在競選時，承諾過迪士尼、愛情摩天輪、還有挖石油，結果當選不到三個月，什麼承諾都還沒兌現，你就宣布要選總統。

對於實際的政策，你或許不在行。你有一個外號叫韓總機，意思就是說，每當你被問到實際的政策問題時，你就會把它轉給你的政策團隊來回答。你的政策團隊的分機號碼應該是633。因為你的國政顧問團，就是當年馬總統的633執政團隊，而且是跳表團隊，是同一批人。

總統不是「總機」，總統要扛責任、要領導，不是把問題轉給其他部會就好了。

要不是國民黨重北輕南，跳票、延宕那麼多、高雄也不需要舉債建設。你老是把高雄舉債三千億當做弊案，你要知道，這是累積性債務，而且也沒有你說的那麼多。

實際上，陳菊市長為了建設高雄，十二年舉債大約一千億，高雄的發展，大家也都看得到。你當市長，連數字都弄不清楚，難怪借給別人600萬的事情，到現在你都還講不清楚。

不過，沒有關係，你不在行，那我來做。國民黨不做，民進黨來做。上一次總統大選，我花了很多時間，構思應該如何加速區域均衡發展，而且一上任，我就開始做。

比如在台南的沙崙智慧綠能科學城，就是競選時規劃，當選後馬上做，現在終於開花結果。

我上任後，首先盤點過去被延宕的建設，加速來進行。經過兩年多的努力，高雄鐵路地下化通車了，衛武營也完成了。

除此之外，我們也持續在推動高雄的重大建設。比如說，捷運黃線，是我任內核定；捷運紅線延伸，也是我任內核定；台86線向東延伸案，也是我任內核定；大林蒲遷村計畫，也是我任內核定。還有，最重要的，橋頭科學園區，是我任內核定的。

韓市長，你放空高雄，但是我沒有放棄高雄。

不只是高雄，我們對區域均衡發展，也有整套計畫。

在台中，成功追分段的鐵路雙軌化剛剛完成，這是我們答應過的「山手線」第一步。未來，我們還要把彰化、南投整合進去生活圈。

在東部，南迴鐵路的電氣化，明年就要通車。南迴公路改造、蘇花改也陸續開通。大家殷殷企盼的花東鐵路雙軌化，現在終於可以加速推動了。

韓市長三番兩次，攻擊前瞻建設很花大錢。我先前已經說過，我們國家的理財，我很有一套。明年，我們將要達成22年來第一次的提出來的平衡預算。即使納入前瞻建設，國家債務占GDP的比率，依然持續在下降，這就是財政紀律。

不過，不管國民黨怎麼樣唱反調，再給蔡英文四年，區域均衡發展的腳步，就不會停下來。這個月，我選擇在高雄宣布「大南方、大發展」政見。我的目標很清楚，要把高雄發展好，和台南串成「台南高雄大都會」，成為南部發展的核心。

未來，我們要擴編台南科學園區，建設高雄橋頭科學園區，再加上路竹科學園區、以及沙崙智慧綠能科學城，我們將打造世界級的「南台灣科技廊帶」。

國艦國造，以及離岸風電的訂單，也會讓高雄，形成新世代的海事工程聚落、國防產業聚落，將進一步帶動區域的發展。

在雲嘉嘉生活圈，我們會全力發展「新農業」和「智慧製造」。加上觀光發展的持續升級，整個南台灣，會變得非常不一樣。

在此，我們還有很多的計畫，包括中部的產業發展計畫，包括北部、東部、離島的產業發展計畫，這些都在進行當中，尤其中部的產業發展，將會是未來高科技以及航太產業的聚集中心。在北部，我們已經看到物聯網產業、亞洲矽谷產業，也都開始在進行。這就是整個台灣在透過我們建設計畫，整體的規劃、整體的推動在持續進行當中。

台灣區域發展不均衡的問題，不是一天兩天造成，很難一步到位。不過，過去國民黨的錯誤政策，我們有決心來改變。

在這裡，我要拜託全體國人，請大家再給我四年的時間。跟我一起從南到北、從西到東，徹底改變台灣，謝謝大家。

▲蔡英文於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第二輪申論全文

謝謝主持人。

剛才宋主席的發言我也仔細聆聽，我相信很多人會聽得非常動容。我可以瞭解宋主席的感受，也不會因為你說的那些話，減少對你的尊敬。我記得你曾經和我說過，你對現在的很多事情需要多瞭解一下，剛才我聽到你所講的很多事情，確實和現實環境，還有我們正在做的很多事情，確實有很多不瞭解的地方，甚至有脫節的地方。所以如果你需要的話，我會請我們的同仁好好和你解釋，甚至陪你四處走走看看，我們現在所做的一切。

至於韓市長剛剛所說，他講的每一次都非常令人感動。感動之餘，我倒是要問，我們現在正在選中華民國第十五任總統，總統不是只是感動、感慨，總統是要想出辦法，解決問題，治理這個國家。所以我要告訴韓市長，很多時候你提了很多的數字，很多時候你提了很多的感覺，但是整體國家的情況、整體國家的政策，其實你沒有很清楚去瞭解，也沒有很清楚指出，我們現在做的是哪些不好，或者應該怎麼做。

我們來談一下經濟治理的態度好了。上次政見的時候你舉出一大堆數字，上上次也是如此，舉出一大堆數字，結果不是數據錯誤，就是解讀錯誤。你剛講的殭屍公司，其實殭屍工廠也是有的，所以你不是數據錯誤，就是解讀錯誤。要做一個國家領導人，先要把數據搞清楚，然後再把情勢搞清楚，不能信口開河、誤導民眾。

你上次提到，2016年的關鍵字是「苦」，那就是因為我剛上任時，國民黨留下來的經濟處境。但是我知道問題在哪，我也想辦法解決這個問題，這三年多來的經濟的趨勢，所有的指標都在轉好，這也是事實。

國民當然是有權力用最嚴格標準來檢驗政府。但我們現在正在選總統，你看到問題，請你告訴我們，你解決問題的方法是什麼？治理國家不能憑感覺，領導政府的人不能在狀況外。

所以在這裡，我要利用第二輪來討論幾件事情，一件事情是性別平等的問題，另一件事情是社會安全網。

因為剛剛兩位都提到了，這個國家很多弱勢者需要的照顧，這就是社會安全網。在過去三年多來，我們花了很多時間、投入很多資源，就是在強化台灣的社會安全網，這是全面性、有制度的，而且結合政府與民間，大家一起投入社會安全網的建構。治理國家，就要做全面性的事情，用國家整體的資源跟所有制度的建構，全面下去做。

但是在講這個之前，我要講一下性別平等的問題。這次選舉，相信很多人跟我都有一樣的感覺。這一次的選舉到現在，對台灣的性別平等，確實是一個很大的挑戰。台灣從來沒有一場總統選舉裡面，聽到這麼多歧視女性的言論。

國民黨的黨主席說我「衰尾查某」，韓市長用「雞」來形容東南亞的女性移民，剛才你雖然講了很多對移民的歡迎，或者是溫暖，但你在不知不覺之間，就已經講出了你對他們的感受跟基本的態度。那張善政先生則是公開歧視「沒生過小孩的女人」。

國民黨到底是怎麼了？難道不靠歧視女性，就不會選舉了嗎？

國民黨一方面常講「家庭價值」，另一方面，又常用粗俗的字眼來歧視女性。我不知道，這樣的錯誤示範，是要大家怎麼回去教自己的小孩？

在這裡，我要提醒韓市長：吳主席已經認錯了，張善政先生也改口了。但是，對於「雞」的說法，你還沒有道歉。

我不能認同這樣的政治文化，也不能接受用歧視性的言語，對女性做人身攻擊。任何一個女性，都不應該受到這樣的對待。

三年多來，我在台灣各個角落，都遇到了很多優秀的女性。他們是專業的女性立委、有愛台灣的女醫師、有不讓鬚眉的女性飛官和艦長。

主持衛星計畫的朱崇惠博士、我們打破舉重世界紀錄的郭婞淳、羽球界的台灣之光戴資穎，都是非常出色的台灣女性。

她們每一個人都有卓越的表現。她們靠自己的努力，不需要特別照顧。她們要的，只有兩個字，就是「尊重」。

韓市長、國民黨，你們做得到嗎？你願意用這個場合，向全國的女性公開道歉嗎？

我要在這邊談一下社會安全網，諷刺的是，那些批評我的人，卻說不出來，自己擔任公職時，為弱勢的孩子們做了哪些事。三年多來，我透過四道措施，建立一個強韌的社會安全網。我敢說，守護下一代，蔡英文的任內做得最多。

第一個，就是我推動「強化社會安全網計畫」。

我們統合各部會的力量，也和民間團體合作，把所有資源整合起來，建立「脆弱家庭」的支持系統，全力推動兒少保護。而且是提供預防性的服務，不是等到問題發生到很嚴重的時候，才伸出援手。

第二個措施，我替弱勢孩子存教育基金。

我們建立了「兒少未來教育與發展帳戶」。開戶的孩子，已經到達一萬一千名。只要家長每年替孩子存1萬5千元，政府也幫忙存1萬5千元，一直到18歲，作為孩子的教育基金。

第三個，我們修法嚇阻虐待兒童。

過去幾年，兒童受虐的議題，引起社會的關注，我們在最短時間內，完成「護兒四法」的修法。虐待兒童的刑責提高了，不適任教師的退場機制也加快了，專業人力增加，以及虐兒的通報速度會更快，協助也會更多。

第四個，也是最重要的，就是我全力貫徹反毒的工作。

關於反毒，我首先要講一件事。最近有人，包含韓市長的妻舅李議員在散布一個謠言，說毒品進入校園不罰。

我必須要提醒全體國人同胞，這是一個不折不扣的假消息。事實是，毒品危害防制條例修法之後，我們對於攜帶毒品的罰則，比國民黨時代還要嚴，以前20公克以上才有罰則、才有刑責，我們現在只要5公克以上就有刑責，而5公克以下本來就有行政罰，所以你妻舅講說不罰，絕對是一個假消息。

韓市長，我倒是想問你，國民黨的高雄市議長，也算是你的好兄弟，他覺得毒品防制局沒有存在的必要，那你的立場又是什麼呢？

除此之外，國民黨提名有販毒前科的人參選立委，現在還散布假消息的人也都是國民黨人。

我想請問：你們的標準到底在哪裡？如果韓市長也跟我們一樣反毒，你約束不了國民黨，至少你可以約束一下你的妻舅。

當然，反毒的重點不只是罰，還要從根本做起，很多的毒品來自境外，因此我們透過國際合作，攔截毒品跟製毒的原料。今年十月，我們跟越南合作查獲了可供一千九百萬人次吸食的海洛因磚，這是台越合作史上最重大的一宗毒品案。

在國內我們也展開了緝毒的行動，逮捕藥頭、斬斷金流。到今年十月為止，已經查獲了相當多的毒品跟製毒工廠，無論在社區、在校園、在軍隊，我們都佈建了反毒的通報網，把地方的警察、保全、社區、學校、家長、醫院、部隊的力量通通整合起來，這是一個很重大的戰役，只要總統宣示的，整個行政院就動起來，我們三年多來，吸毒的人口下降，校園通報的數目也降低了，我們從減少毒品「供給、需求、危害」三管齊下，逐漸看到成果。這個反毒的作戰在未來十年會繼續下去。

▲蔡英文於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第三輪申論全文

剛才我們聽了宋主席跟韓市長的說法。

首先，我要對韓市長剛才說的這麼多的東西，其實在前兩次的政見發表，你都講過了，我們也都解釋過了，也動用各部會跟你解釋過了，我也在場都跟你解釋過了。你都沒有聽，講錯的還是繼續講錯，講歪的還是繼續講歪，你只有一個目的，就是你只要說給選擇聽你的話的人聽，而不是要選擇給社會大眾聽。

韓市長，我們在選總統，你講的事情都要有根據，你說我們貪污，貪污在哪裡？案件在哪裡？你沒有根據。你只是泛泛地用你的國民黨的邏輯來想像說民進黨執政一定貪污，可是你沒有拿出任何的證據出來，你的經驗還是國民黨的經驗，你不瞭解民進黨。

那我也要再跟你說一遍，你對於綠電的看法完全是錯誤的，完全是被那一些企圖讓核電繼續下去的人所誤導的。我也解釋過好幾次，但是你不聽，你只選擇相信你要講的這些話。

冬天風大，所以我們用風力發電，可以降載燃煤，減少燃煤，讓空污的情況可以改善。夏天我們可以用光電，因為日光很強，這就是綠能，不是嗎？夏天我們用很多光電，所以我們不需要燃煤，我們可以減少燃煤。冬天有風電，夏天有光電，有什麼不好？

我沒有說用兩兆蓋電廠，這是民間的投資。我們看到的，你不買光電、風電，你要去買核電，或買其他的電，它最後還是比綠能還要來得貴，綠能的價格是越來越便宜。歐美的初期價格都高過我們現在的初期價格，綠電一定是當你運行到一定程度的時候，它的價格是越來越便宜，這是一個簡單的經濟學。但是你選擇不聽，一個政治的領導人、一個要選總統的人是這樣的態度，讓我覺得很失望。

我現在回應一下你的特偵組的問題好了。你在三次的政見發表會，你都談到特偵組的事情。但是特偵組之所以被廢，我也講過了，因為馬王政爭的案子裡面，特偵組就是被馬總統用來作為鬥爭的工具。它很容易成為總統清算政敵的手段，這就是為什麼我們要廢特偵組。

在上一次的政見發表會講的那些社會矚目的大案子，只有林益世這個案子是特偵組辦的。許志堅、李朝卿、葉世文這都是大案子，這都不是特偵組辦的，還有你的政壇大哥的案子，也不是特偵組辦的。這是我們所有在各地很辛勤的檢察官，他們辦的案子。這些正直的檢察官依法行使職權，我們才要讓他們有執行法律、執行正義的機會，讓司法回歸司法，這才是正辦。

我還是要回應一下宋先生剛才講的《反滲透法》的事情。宋先生你到APEC去，是受我委託，去跟各國領袖相互往來，這個沒有在《反滲透法》之內，《反滲透法》是你受到境外敵對勢力的委託、資助等等。但是你這次到APEC去，是中華民國總統請你去，所以不用擔心，反滲透法不會用在你身上。

我也知道國人同胞對《反滲透法》確實很關心。昨天，中國的航空母艦「山東號」通過台灣海峽，這是我們看得到的威脅。但是中國對台灣的滲透與威脅，有很多是看不到的。這一陣子以來，中國對於我們要通過《反滲透法》，突然加強了反對力道。

中國自己沒有民主，卻批評台灣開民主倒車，好像忘記了自己，連車都沒有。中國自己沒有民主選舉，卻一天到晚干預台灣的民主選舉，這才是荒謬可笑之處。

他們用金錢介入我們的選舉，用假訊息來誤導我們的民眾，用退伍軍人的學長、學弟關係來收買情報，前陣子甚至有退役將軍涉案，遭到判刑。

他們利用台灣的言論自由，來替沒有言論自由的中國，擦脂抹粉。他們利用台灣的民主制度，來破壞、來干預我們的民主制度。

我必須要強調，訂定《反滲透法》，不是民進黨一個政黨的意見，是台灣社會，對於滲透議題的共同憂慮。

因此，從《代理人法》，到《反滲透法》草案，這個案子在台灣社會已經討論了一段時間。很可惜，半年來，在野黨關閉朝野協商，錯失了很多討論的機會。

其實在這段時間以前，我也很少看到，我們主要的政治人物對於《反滲透法》，有什麼樣的意見表達。

但是，我要請全體的國人同胞放心，特別是我們台商的朋友們。《反滲透法》是一部嚴謹的法律，它不會讓一般人民，因為兩岸的正常交流，而受到影響。《反滲透法》是為了反滲透，不是反交流。

我相信我們的民進黨團已經解釋過，它的立法精神很清楚，它是有條件的，所謂條件就是要「接受中國指示、委託或資助」。

而且是五種行為，像提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉等等。

我舉個例子來講，只要符合法令，中華民國的國民都可以做政治獻金，這是沒有問題的。但是如果政治獻金是因為受到中國的委託、指示或資助，那才會違反《反滲透法》。

所以，我想很多部分人士以訛傳訛、危言聳聽，我也覺得應該適可而止。我也覺得，《反滲透法》在台灣社會確實有它的急迫性，我也希望我們能夠盡快地來審查。如果這個會期沒有過，換屆就不續審，那這個法案要重新提案、審查，至少要再拖半年以上。

我很高興，今天下午我們立法院長已經召集朝野協商，國家安全不分黨派，中國最怕的就是我們台灣不分黨派團結在一起。我們執政的團隊有誠意跟大家來溝通，讓我們共同面對紅色滲透最大的危機。

最後，我想替我們年輕人說幾句話。這場選舉應該是為年輕人而打，這場選舉的意義也應該是為年輕人打造一個更美好的國家。

我相信一件事情，讓年輕人有夢想，國家才會有未來。國號不是口號，年輕人有未來，中華民國才真正可以萬歲。

年輕人要有未來，首先要有一個能夠守住主權的總統，沒有主權沒有民主，就沒有人權沒有自由。

所以一國兩制我們絕對是不會接受，任何政黨在這個議題上如果有任何閃躲、曖昧、妥協、模糊，都是拿台灣年輕人的未來來做賭注。

我知道今天有很多Youtuber發了一支影片鼓勵大家投票，支持台灣的民主，在這裡我要特別向他們說一聲謝謝。民主自由是他們創作的土壤，蔡英文向大家保證，我會確保台灣世世代代的年輕人，都能夠像現在這樣自由自在的創作跟發聲。

而且也請大家放心，只要蔡英文當總統的一天，我絕對會站在最前面，幫台灣擋住威脅侵略，保住我們的主權、民主跟自由。

我要告訴各位，年輕人支持民進黨、支持我，不只是因為我做了很多民生法案，是因為我跟他們共享價值，也實踐價值。未來四年我們會繼續體現這些價值，我們也會繼續跟年輕人、台灣社會整體，一起來保護這個國家，請支持蔡英文。

ET快訊
高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了
韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓回來了
男30樓墜下砸死2女高中生！父親軟腳「被抬去認屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

圖／批蔡英文4年前臉書貼文自打臉　韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

全文／蔡英文狂轟金句連發：韓總機633、600萬講不清、推販毒立委

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明：韓國瑜是「見林的政治領袖」

不只特偵組！　韓國瑜3場政見會5大政策亮點一次看

下個會期再審《反滲透法》？民進黨嗆：國會有吳斯懷、邱毅能理性討論嗎

看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

混血老婆「逃避中文考試」花招百出！　用「美人計」郎朗也無動於衷ＸＤ

台灣虎斑犬毛色不討喜送加拿大「走在路上狂被讚帥」媽好自豪！

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

圖／批蔡英文4年前臉書貼文自打臉　韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

全文／蔡英文狂轟金句連發：韓總機633、600萬講不清、推販毒立委

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明：韓國瑜是「見林的政治領袖」

不只特偵組！　韓國瑜3場政見會5大政策亮點一次看

下個會期再審《反滲透法》？民進黨嗆：國會有吳斯懷、邱毅能理性討論嗎

看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

一起見證幸福，林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

別亂選座位！女生單獨遊中東需注意「4重點」...衣服要帶好

1000年前失落宮殿找到了！　墨西哥發現「馬雅菁英」聚會所

泰劇《待到重逢時》1集親4次！　學弟羞送「偷襲之吻」…學長抹唇笑甜到破表

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

男星割眼袋「打噴嚏傷口裂開」爆血！　節目錄一半突離場：要去補針

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

《大約在冬季》上映首日　驚見齊秦王祖賢「同框」了！

害怕跟哭鬧的嬰兒坐一起？日本2航空推出「嬰兒地圖」服務

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

政治熱門新聞

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

韓國瑜12金句連發！自稱「百年難得一見政治奇才」

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

政見會／韓國瑜諷：當總統也不是讀稿機

政見會／韓國瑜自稱「百年難得一見的政治奇才」

台中邱厝里成選情「章魚哥」

韓國瑜跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼

政見會／韓國瑜：當選後推千億庶民經濟

快訊／余天傳收恐嚇信！遭索20萬跑路費

政見會／韓國瑜：到了晚上新潮流當總統

U2超多主播挺韓　他揭發大財真相

韓國瑜痛譙蔡英文：放任1450抹黑嬰兒

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

更多熱門

相關新聞

圖／韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

圖／韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

國民黨總統候選人韓國瑜27日在政見會中，引述總統蔡英文在2015年發表的臉書文章，提及「無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」，痛斥新潮流已控制了整個民進黨，藉著民進黨控制中華民國，掌控全國所有重大資源。他認為，民進黨已不把人民放在心中，在手心上玩弄權力、想辦法貪污腐敗玩政治，「這個政府是萬惡的政府，就像妳臉書說的，無良的政府應該下台，就像黑心食品一樣必須下架。」

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明挺韓國瑜

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明挺韓國瑜

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

賴清德輔選蔡培慧：就差臨門一腳

賴清德輔選蔡培慧：就差臨門一腳

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

關鍵字：

2020大選蔡英文韓國瑜民進黨2020大選

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

學生分類「五彩巧克力米」　萬人朝聖讚爆

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面