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韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

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記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在政見會上出招，嗆對手蔡英文「妳無能而且被架空」。資深媒體人黃暐瀚分析，韓國瑜最後關頭下猛藥，針對「無能總統被架空」、「打貪揭弊特偵組」2點窮追猛打，其實是「兩面刃」，也是一步險棋。

韓國瑜在政見會上表示，中華民國最大的問題是五個字「蔡英文總統」，如果拿掉「總統」二字，只剩「蔡英文」，那就沒什麼問題，因為「蔡英文女士」單純、健康，過自己小確幸生活，平時養養寵物、喝喝紅酒、吃吃法國大餐，沒礙著誰，但如果後面加上「總統」二字就大有問題。

韓國瑜解釋，總統府有一個超級秘書長，權力大過天，叫陳菊，行政院則有一個老長官院長蘇貞昌，倘若蔡英文不是一個無能又被架空的總統，那為何連副手、前屬下賴清德都在初選時跳出來挑戰呢？

▲▼第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

▲第三場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜繼續猛攻「無能總統被架空」。（圖／中選會）

韓國瑜批評，民進黨前秘書長、監委陳師孟約詢法官，司法院、監察院出現扞格；「卡神」楊蕙如網軍事件沸沸揚揚；民進黨立委陳明文高鐵300萬案查不下去，但蔡英文作為總統都放任不管，連前總統陳水扁都看不下去。

對此，黃暐瀚分析，韓國瑜出手這麼重，算是「兩面刃」，因為聽完且認同的選民或許會轉投給韓，但聽了覺得沒道理，導致「英粉出征、寸草不生」，甚至不投韓的可能更多。

黃暐瀚指出，韓國瑜堅決「放大絕」，第一場政見會祭出「重設特偵組」，第二場政見會繼續直搗黃龍，狂打「蔡總統是好人，卻不是個好總統」，儘管這是兩面刃，但「重設特偵組」這個政見，確實可能成為這次大選的「破口」

▲▼2020總統大選第三場政見發表會，蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃暐瀚認為，「重設特偵組」可能成為這次大選破口。（圖／記者屠惠剛攝）

黃暐瀚說，蔡總統當然可以反對重設，提出疊床架屋等種種理由。不過，追根究柢，當初「洩密」的人明明是前檢察總長黃世銘，不解為何是特偵組被裁？若據此道理，過去台灣有總統涉貪，是不是也該將總統這個職務撤除，才算大快人心？

如今韓國瑜政見會下猛藥，狂打「無能總統被架空、打貪揭弊特偵組」。黃暐瀚認為，這招若不是「藥到病除」，很可能就是「藥到命除」。

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