政見會／5大戰略發展區域均衡！蔡英文嗆國民黨：我當選中華民國沒滅亡

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時登場，由總統蔡英文第三度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。總統蔡英文首輪政見發表就砲火猛烈，她說，國民黨每次選戰都說民進黨當選中華民國就會滅亡，事實證明並沒有。她也提出五大戰略，要在未來持續為台灣的區域均衡發展努力。





▲蔡英文出席總統候選人電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文首輪政見發表就火力全開。她提到，參與的三次總統大選，國民黨每一次都講同樣三件事，分別是「蔡英文當選，中華民國就會滅亡」、「沒有中國，台灣的經濟就沒有未來」、「沒有核電，台灣就會缺電」。不過，如今證明這三件事確實都沒有發生。

此外，蔡英文也批評，國民黨團隊有兩個慣性，首先是重北輕南，台灣的南部發展一直到民進黨政府上任後才開始動起來，另一個則是跳票，當年馬英九承諾高雄海空經貿城、直航南進南出都跳票。

針對未來的區域均衡發展，蔡英文提出五大戰略，首先是「大南方大發展」，擴編南科、建設高雄橋頭科學園區，加上路竹科學園區、台南沙崙智慧綠能科學城，打造世界級「南台灣科技廊帶」。第二，以「新農業」與「智慧製造」為核心，全力發展雲嘉嘉生活圈。第三，中台灣兆元機械產業、中科擴大投資，加上航太產業，讓中台灣蓬勃發展。

蔡英文提出第四點，用兆元物聯網產業、桃園亞洲矽谷、新竹生醫產業，加速北台灣發展。至於最後第五點則是全力支持東台灣與離島的交通、醫療長照，讓觀光客更喜歡花東離島。

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