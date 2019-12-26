陳建仁：馬政府做不到的綠能發展　蔡英文來做

▲馬英九、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

第二場總統政見發表會25日落幕，針對能源轉型，副總統陳建仁透過臉書為總統蔡英文與執政團隊進行說明，並表示，馬政府做不到的綠能發展，蔡英文來做。

對於綠能發展，陳建仁指出，蔡英文做到三點，第一、第一座離岸風電示範風場完工商轉；第二、太陽光電裝置容量，已是馬政府時期近3倍；第三、全力發展綠能和綠色供應鏈，2025年帶動上兆商機、3萬就業機會。

陳建仁提到，連續看了兩場總統電視政見會後，「發現某位參選人依然聽不進別人對事實所做的澄清與說明，依然公開散播許多不正確的訊息與謠言」，為了避免部分民眾誤解，只好再借用臉書一角，幫蔡英文與執政團隊做一些澄清。

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