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王世堅談「王小姐」給韓兩建議　「我很會寫悔過書」逗笑謝震武

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

對於國民黨總統候選人韓國瑜是否匯款600萬元給新莊王小姐，外界各有正反不同的看法。民進黨台北市議員王世堅在政論節目上向韓國瑜提出兩項建議，一是誠實以對，二是他可以提供自己寫過的悔過書範本；此話一出，不僅主持人謝震武笑翻，就連其他來賓也忍不住哈哈大笑。

王世堅在25日播出的政論節目《新聞面對面》中，針對新莊王小姐一事發表自己的看法，他提到，「我其實很不喜歡討論別人夫妻之間的私事，所以我具體建議韓國瑜兩點，第一點是誠實以對，夫妻之間沒有什麼不能談的，夫妻同命、夫唱婦隨。」

▲▼柯文哲市議會總質詢-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

▲王世堅談到新莊王小姐一事，給出的建議卻讓現場所有人大笑。（圖／記者周宸亘攝）

接著，王世堅以自嘲的口吻說，「第二點我很會寫悔過書，所以我可以提供韓國瑜很多悔過書的範本，我只能提到這樣。」此話一出，主持人謝震武和來賓忍不住大笑，同時不忘反虧，「是你們民進黨一直在打人家嗎？」讓王世堅只能尷尬笑著帶過。

至於投資的部分，王世堅認為，過去質詢韓國瑜時，對方說要喝水，「我說對啦，你可以喝水，流氓也可以喝水」，所以同樣的，韓當然也可以投資、可以有私房錢，「這是每一個人都應該有的權利。」

▼謝震武反虧王世堅，「是你們民進黨一直在打人家嗎？」（圖／記者李毓康攝）

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

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