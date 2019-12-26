自由時報民調／蔡54.25％、韓15.59％、宋4.76％　3人支持度皆上升

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日順利落幕，而在最新公布的民調中，蔡賴配的支持度依舊領先另外兩組候選人，以54.25％位居第一，接著是韓張配15.59％、宋余配4.76％，另外還有24.18％的選民未表態。

▲蔡英文在政見會上火力全開，細數涵蓋經濟、能源、司改等三大面向的政績。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

根據《自由時報》26日公布的最新民調，蔡、韓之間的差距已經擴大到38.66個百分點，相較於上次（12月12日）公布的數據，蔡英文的支持度微幅上升1.13個百分點，韓國瑜的支持度也上升0.12個百分點，宋楚瑜的支持度同樣小幅度上升0.1個百分點，可見挺韓、罷韓大遊行以及第一場政見發表會、反透法草案等政治事件，並未對選情造成明顯的影響。

此外，由於先前韓國瑜打出請支持者「唯一支持蔡英文」的戰術，在這次的民調中，有1.21％的民眾回答唯一支持蔡英文，相較於上次的調查結果同樣上升0.09％。

▲韓國瑜在政見會上與蔡、宋交鋒，犀利抨擊民進黨的痛點。

而對於蔡韓之間的民調差距，各界分別提出不一樣的看法。綠黨桃園市議員王浩宇認為，目前韓粉的表態率偏低，實際投票時有可能出現爆冷逆轉勝的情況，例如2014年的鄭文燦選前落後對手吳志揚20％，最後卻逆轉勝出，反觀這次2020總統大選，韓的民調明顯被低估，蔡則是被高估，實際的差距或許只有10％左右。

王浩宇也提到，蔡英文的優勢支持族群是20歲至39歲的年輕人，但這個族群的投票率低於中老年人20％至30％，加上有些人還是學生，投票期間撞上期末考，所以年輕人的投票率不會太高，在這樣的狀況下，蔡韓之間的差距就會拉近。

▼宋楚瑜在政見會最後的發言時間一度說到哽咽。