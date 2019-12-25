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時力端政策牛肉　力推警消組工會、訂定《最低工資法》

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▲▼時代力量2020勞動正義政見記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量2020勞動正義政見記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量25日上午召開記者會公布「勞動正義」政見，提出「強化勞檢能量及落實專業陪檢」、「降低工會門檻，團結捍衛勞權」、「支持警消組工會」、「訂定最低工資法」「訂定國定假日法」等五大主張，呼籲朝野各黨一起當勞工的後盾並拿出具體政策，堅定捍衛各行各業勞動權益。

▲▼時代力量2020勞動正義政見記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委候選人林佳瑋。（圖／時代力量提供）

時代力量桃園市第三選區（中壢）立委候選人林佳瑋表示，《勞基法》經歷兩次修正重點依舊是執法，其中最重要的勞檢至今依舊問題重重。林佳瑋指出，現行勞檢有「勞檢人力不足」、「限制陪檢團體」、「限制勞工陪檢人數」、「以商業機密為藉口拒檢」、「查無不法」、「裁罰不公」以及「勞檢結果太晚公布」等七大漏洞，亟待以具體作法來補足。

林佳瑋說，對於大企業而言，數萬元的罰款顯得不痛不癢，因此需要透過「勞檢裁罰下限分層提高」，針對公司規模分層提高裁罰的下限；此外，透過「勞檢裁罰金額公開」的方式，才讓勞工在找工作時能清楚檢視企業違法紀錄。她也說，「將勞動法遵列入政府標案審查」能讓政府帶頭拒絕侵害勞工權益的企業；「開放產職業工會陪檢」使具備專業及勞權意識的公會協助檢查，避免因不熟產業特性而讓檢查失靈；最後則是「勞檢權收歸中央」，使勞檢標準一致，並補足地方勞檢人力與資源不足的問題。

▲▼時代力量2020勞動正義政見記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量不分區立委候選人邱顯智。（圖／時代力量提供）

時代力量不分區立委候選人邱顯智則提到，無論勞工或公務員，各國組工會是行之已久的常態，然而台灣的工會覆蓋率卻只有7%，主因為《工會法》規定30個人以上才能組工會。邱顯智認為，這樣的門檻不僅遠遠高於韓國的2人與香港的7人，對於台灣每100家企業就有80家是5人以下的微型企業、18家是中小企業的產業特性，形同嚴苛地拒絕了多數企業組織工會。

邱顯智表示，工會是為了讓勞工在勞資角力中，透過團結來獲得稍微公平對等的設計。同時，身為公務員的警察、消防員也一樣需要組成工會增進其勞動的權益。他指出，立法院日前雖通過消防三法，但基層消防員還是有許多第一線的心聲需要能有制度性的管道來反映，以爭取攸關勤務、訓練、裝備、待遇等合理權益。

▲▼時代力量2020勞動正義政見記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委候選人賴嘉倫。（圖／時代力量提供）

新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委候選人賴嘉倫也表示，為了解決台灣長期的低薪問題，給予基層及年輕勞工最起碼的生活保障，時代力量從上次大選就提出訂定《最低工資法》，不僅是總統蔡英文2016年的競選承諾，歷任閣揆和勞動部長也屢屢承諾「年底提出法案」，然而至今立法院裡頭仍舊只有時力在2016年5月就提出來的版本，遲遲等不到政府提出對案兌現承諾。

賴嘉倫指出，為解決台灣長期的低薪問題，應給予基層及年輕勞工最起碼的生活保障。他指出，現行的基本工資審議委員會並不透明，也欠缺計算標準，因此時代力量主張在最低工資審議委員會中增加公益代表，並且在計算過程納入最低生活費及扶養比，以確保薪水能支應勞工起碼的生活品質及尊嚴。

賴嘉倫認為，現行國定假日由內政部的行政辦法訂定，明顯不符世界潮流，應參考其他國家將國定假日法制化的作法，讓台灣重新建立符合本土民主價值的假日及休假日數，讓勞工享有更完整的權益保障。

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