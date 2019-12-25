陳玉珍自費「租下大型旅館」！幫助金門鄉親赴台就醫可臨時借宿

▲陳玉珍為轉診後送的金門鄉親提供臨時住宿。（左圖／翻攝自Google Map，右圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

國民黨立委陳玉珍昨（24）日表示，她看見很多緊急醫療後送的家屬，因為沒有地方能夠過夜歇息感到困擾，所以她決定在轉診率最高的台北榮總附近，自掏腰包與天母之星商務旅舘簽下契約，讓弱勢鄉親可以有個臨時住宿的地方，歡迎有需要的鄉親致電與她的立委國會辦公室聯繫。

陳玉珍提到，她都會定期抽空至各大醫院探望住院治療的鄉親，過程中常看到很多家屬無法得到妥善的休息，場面令人心疼，尤其是來自弱勢家庭的家屬，因為沒有能力負擔額外的住宿費用，只能待在醫院大廳或走道等到天亮，這樣的無助感激起她的憐憫心。

陳玉珍接著說，為了解決這個狀況，她透過前醫療團隊張朝凱主任推薦與協助，找到了榮總旁的天母之星商務旅舘，並與對方簽下契約，初期簽約時間為1年，旅館每天提供3間套房，並採臨時彈性增加方式，因應可能增加的人數，「每次以使用3天為原則，未來視實際使用情況，再規劃增加簽約的房數。」

為什麼會選在這裡呢？陳玉珍回應，因為該旅館交通便利，又靠近捷運石牌站，離榮總、振興醫院都不遠，適合做為鄉親臨時休憩的場所。她也說，即日起有需要住宿的鄉親，都可以洽詢陳玉珍金門服務處：（082）320-706、陳玉珍國會辦公室張育華助理 ：（02）2358-6098 、 0980-054-787。天母之星：臺北市北投區石牌路一段166巷46號。電話：（02）2823-1896 （02）2822-9729。

此次金門立委選舉，多數候選人都針對當地建設和醫療提出辦法，陳玉珍更以實際行動表現讓鄉親有目共睹，無疑為自己的選情加了不少分。她表示，「轉診台灣就醫是一條辛苦的路，希望鄉親都能免於病痛之苦，玉珍會陪伴各位鄉親，當我們金門鄉親在台灣的靠山。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下