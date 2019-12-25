賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「3國5城市」、李登輝「總統」

記者陶本和／台北報導

針對國民黨批評2014年時任台南市長的賴清德，曾訪問上海統戰部長沙海林。賴清德24日在臉書發布他當時到上海與楊雄會晤的公開畫面，當面提及「三個國家、五城市」，並直接稱呼李登輝、蔣經國為「總統」。

由於國民黨質疑賴清德在2014年6月前往上海，有見上海統戰部長沙海林。賴清德受訪時駁斥，要國民黨不要打泥巴戰、混淆視聽，2014年他是台南市長，主辦陳澄波120歲冥誕三國、五個城市巡迴展，三國就是台灣、日本、中國，五個城市就是台南市、北京、上海、東京、台北。

賴清德更在24日直接公布2014年6月6日的影片，強調「往事歷歷可證，攤在陽光下，可供檢驗」；根據影片內容，直接提及當時巡迴展是「三國、五城市」，並且在說明帶著伴手禮「虱目魚」時，講了李登輝接任總統時的民間傳說，在楊雄面前提到「總統」、「副總統」。

賴清德說，當時他特別帶了台南市的伴手禮—北門虱目魚酥，在介紹虱目魚時，並告訴楊雄虱目魚命名的民間傳說，是源自於鄭成功打敗荷蘭人登陸時，看到虱目魚問「什麼魚？」因為鄉音過重，當地民眾以為鄭成功將它命名為「虱目魚（什麼魚）」，所以虱目魚就這樣流傳下來。



賴清德也提到，這故事和李登輝在台灣接任總統的民間傳說有異曲同工之妙，蔣經國在晚年的時候，常常要去上廁所，秘書問蔣經國先生下一任的副總統人選是誰？蔣經國先生回答「你等會兒（李登輝）」，所以幕僚就以為蔣經國提名李登輝先生當他的副總統。



賴清德強調，在談笑間，他展現的是國家尊嚴，與兩岸對等的原則，雙方輕鬆晤談、氣氛愉快，但該堅持的立場也絲毫沒有打折。

▼副總統候選人賴清德。（圖／記者陶本和攝）

