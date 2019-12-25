批蔡英文任內「壞事做盡」　張善政：若強過《反滲透法》又是一樁壞事

記者楊蕓／台北報導

立法院民進黨團預計要在12月31日院會中力拼《反滲透法》三讀，國民黨副總統候選人張善政25日批評，總統蔡英文任內已「壞事做盡」，若反滲透法強行通過「又是另一樁壞事」，他認為，如果真的通過會讓明年投票討厭民進黨的人更增加，呼籲蔡英文政府應該考慮強行通過的後座力不可小視。

韓國瑜競選辦公室25日召開記者會，揭開蔡英文的「青年遮羞布」，並公布10位拉高全台平均薪資的十位優秀的民進黨「青年楷模」，會後聯訪時，張善政痛批，蔡英文任內「壞事做盡」，包括一例一休、沒收公投到最近的網軍案，蔡英文三年半來讓大家最有印象的事情，「幾乎都是壞事」。

此外，張善政質疑，陳菊在高雄那麼多年，為何下一場雨馬路就出現五千多個洞，工程怎麼發包？為何虧欠三千多億？任內欠了多少錢以及當年氣爆善款如何使用等，都應說明清楚，呼籲政治人物在道德操守上至少有基本水準，不要做壞事。

被問到民進黨將強行通過《反滲透法》是否傷害台灣民主自由，張善政回答「絕對Yes」，在上週五副總統政見會，即便是親民黨副總統候選人余湘，也認為反滲透法絕不可以通過，「如果民進黨要強行通過，我剛剛說蔡英文任內壞事做盡，反滲透法又是另一樁壞事」，他如果真的通過會讓明年投票討厭民進黨的人更增加，蔡英文政府應該考慮強行通過的後座力不可小視。

▲張善政。（圖／記者張一中攝）