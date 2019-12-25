遭合成「艷照」影射喝花酒…陳滄江按鈴怒告網友：以正金門選風！

▲陳滄江不滿網友惡意抹黑，因此決定按鈴控告。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

記者朱世凱／綜合報導

金門立委候選人數多達10位，當中的「3陳對決」更是引人關注。不過無黨籍候選人陳滄江日前卻被網友PO文影射到酒店與小姐嬉戲喝酒，讓他氣得到地檢署按鈴控告，想藉此端正金門選風。他也稱，其他不法散播不實謠言的圖文影像者，他同樣會提告追訴到底。

陳滄江在臉書表示，金門立委選舉某陣營網軍黑手黃偉松，惡意於108年12月20日0時11分起，於「金門同鄉會」、「金門！我愛金門！」、「金門之聲-與您一起關心金門」、「我是金門人」、「活力金門！！」等多個網站，以「白毛紅到大陸去了！」為題，到處轉貼與日本女優合成的豔照，涉嫌違反選罷法之意圖使人不當選，以及犯刑法加重誹謗罪。

▼陳滄江說，今年補選也曾被相同手段抹黑。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

陳滄江補充說道，這些抹黑圖文是今年3月26日立委補選期間，由網友劉庭祥所後製的，當時劉男也將此圖到處在網路上分享流傳，導致他補選失利，輸給現任立委陳玉珍；他事後也將這位劉姓網友告上法院，不過因為法院屢傳不到而將對方通緝。所幸金門縣警察局10月15日順利將劉男緝捕歸案，檢方仍在偵查中。

陳滄江也說，自己之所以執意要告對方，只是想告鄉親，「我寧可落選，但是絕對不會用不實栽贓的言論去攻擊對手，江哥總部所呈現的文宣政見都是事實，絕對經得起考驗，同時也會具本名負責，絕對不會像對手陣營指揮假帳號網軍瘋狂躲在背後暗箭傷人，像這種以假帳號黑函攻擊抹黃抹黑對手，企圖再蒙騙鄉親騙取選票的行逕，鄉親是否該給予譴責及唾棄？」

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