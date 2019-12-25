韓國瑜跟市民致歉隔天罵民主遮羞布　台灣基進：哪門子道歉？

▲韓國瑜出席挺韓大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

「博恩夜夜秀」24日播出專訪國民黨總統候選人韓國瑜，節目中韓國瑜表示請假參選，無法陪高雄市民，他非常抱歉。不過，韓國瑜是21日參加完挺韓遊行後，從高雄北上錄影，隔日在臉書指罷韓遊行是「民主遮羞布」。對此，台灣基進黨25日在臉書痛批「這算是哪門子的道歉？」

基進黨表示，韓國瑜從開始請假至今，對高雄市民一句道歉都沒有，甚至多次在公開訪問、記者會上表達自己無愧市民，如今突然道歉，顯然是因為罷韓遊行的人數爆棚，讓韓國瑜感到害怕，但隔天發文罵人。

基進黨指出，韓國瑜僅為自己無法「陪著市民」而道歉，並 非針對荒廢市政、違背承諾道歉，韓國瑜根本搞錯市民對於市長的憤怒來源，這句遲來的道歉既沒誠意，又讓人感覺韓在模糊焦點。



基進黨認為，高雄市民不需要韓國瑜「陪著我們」，高雄需要一個不會睡到中午、不會隨口唬爛、不會政見跳票、會認真推動政策，做好人民公僕的市長，市民早已對韓國瑜心灰意冷，罷韓提案並不會因為這句虛情假意的道歉而中止。



基進黨還說，韓國瑜若真心覺得自己有愧於市民，就應該直接辭職負責，不要再做無謂的掙扎，距離罷免提案還有不到24小時，現在辭職還來得及。

►超越藍綠，就靠她了