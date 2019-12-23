▲劉櫂豪愛台東夢想資助計畫成果分享，承諾資助明年續辦。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東區域立委候選人劉櫂豪，舉辦2019愛台東夢想資助計畫成果發表會，得獎者與團隊一起到場分享圓夢心得，劉櫂豪鼓勵大家，持續充滿熱情的投入在有興趣的道路上，讓實現夢想成為持續一輩子的事。

樹藝沙龍團隊李潛龍老師與團隊成員，藉由愛台東夢想資助計畫的協助與牽線，得以將修整樹木的正確觀念推廣傳遞出去，這陣子愈來愈多有修整樹木需求的單位看見樹藝沙龍團隊的用心，以專業的知識與技術將台東的樹照顧的健康又安全。也希望未來能讓樹藝沙龍團隊有發揮的空間，持續推廣專業給大家，一起努力讓台東的樹木更好。

台東高中Ula車隊隊長廖奕翔與隊友們在資助計畫的協助下，添購更加安全、專業的裝備，Ula車隊多年來的努力的訓練與參賽，也讓台東Ula車隊的精神宣揚到台灣的大比賽、甚至國際上。今年六月，劉櫂豪安排Ula車隊與蔡英文總統在伽路蘭見面，獲贈「國家因你而偉大」運動毛巾，也讓Ula車隊的高中男孩很興奮感激。

賞鳥男孩蘇許宸已高中畢業至台南念大學，特地從外地回來參加成果分享，心心念念台東的許宸身著台東高中的制服，感謝台東的大自然給他的慰藉和力量。賞鳥男孩六月在台東誠品的攝影展，匯集了許多一路上支持他實現夢想的家人朋友，也讓他結交了更多對大自然有興趣的新朋友。

劉櫂豪感謝所有用心尋找興趣，並力行實踐夢想的好朋友，這些正向、充滿感染力的理念都能讓台東成為更加豐富美好的地方。並承諾明年愛台東夢想資助計畫會持續舉辦下去，歡迎有夢想的台東青年密切關注。

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