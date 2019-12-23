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南投縣第一選區／馬文君沒中央挹注　文情並茂感謝縣長助陣

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▲馬文君、林明溱。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

▲馬文君積極掃街拜票。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

記者顏如玉／綜合報導

南投第一選區民進黨立委候選人蔡培慧，因為有中央大力支援，給在地經營已久的現任立委馬文君帶來極大威脅，讓她備感壓力，不過今南投縣長林明溱特別陪伴她掃街拜票，讓她特別發文表示，「這何止多了一份力量，而是一份多年來在地同事之情，對一直在南投這塊土地默默做事的文君一種疼惜之愛。」

今年初，不分區立委蔡培慧宣布轉戰區域立委，中央便開始撥出不少資源挹注南投，許多學校重建、操場整修等都給予補助，加上蔡培慧多年來相當關注各類議題，再搭上蔡英文讓她的支持度日益增高，也讓馬文君競選連任備受壓力。

▲馬文君、林明溱。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

▲南投縣長林明溱特地一同掃街。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

不過，馬文君在南投經營多年，也具有一定的實力，還有同黨籍的南投縣長林明溱也特地陪她一同掃街，過去馬文君和林明溱曾一同競爭縣長黨內初選，兩人沒有因此反目成仇，反而在非常時期共患難，今馬文君就在粉專中發文表示，縣長知道她沒有中央行政資源，更沒有大咖、政治天王輪番從台北下鄉陪同掃街，因此特地打電話給她表示，「多一個人幫忙（鬥相共），多一分力量。」

縣長的幫助讓馬文君澎湃不已並在粉專中文情並茂地回應，「很想和縣長說：『縣長，謝謝您一大清早願意陪我掃街，這何止多了一份力量，而是一份多年來在地同事之情，對一直在南投這塊土地默默做事的文君一種疼惜之愛。』」

2020選舉在即，南投第一選區呈現藍綠大對決，蔡培慧有中央資源大力挹注，馬文君有在地經營多年的感情和實力，兩軍交戰讓不少當地政界人士都表示，不到選舉當天，實在難以斷定誰勝誰敗。

▲馬文君。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

▲馬文君粉專發文。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

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