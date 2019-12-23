助選太拚！　顏清標站台助講「硬擠15個字」後完全失聲

▲顏清標失聲發言，惹得後面議員一陣大笑。（圖／台中議長張清照服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲鎮瀾宮董事長顏清標為了總統和立委選舉可說是豁出去了，不但幫韓國瑜助講，造勢場合每場都到，兒子顏寬恒的立委選舉，更是當成自己在選一樣，過度講話的結果，傷及喉嚨，22日晚間幫立委候選人林佳新助講時，硬擠出「2號韓國瑜林佳新，和隔壁的顏寬恒」後完全失聲，隨即轉身退到人群後方。

第1選區立委候選人林佳新、韓國瑜大甲聯合造勢晚會昨晚舉行，不少藍營大咖都到場，包括前台中市長胡志強、市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標、議長張清照等人，多名市議員更是一字排開，聲勢浩大。

輪到顏清標致詞時，顏一出聲，台上台下民眾都嚇了一跳，聲音嚴重沙啞，完全沒了渾厚的「海口音」，站在後面的議員更是大笑，顏硬擠出「2號韓國瑜林佳新」，再補一句「和隔壁的顏寬恒」，隨即沒聲音，轉身退後，面對眾人詢問，顏指著自己喉嚨，示意沒聲音了。

友人表示，顏清標力挺韓國瑜，不但韓在台中的行程，全程陪同，日前高雄挺韓大遊行，顏也南下助陣，參與遊行，此外，兒子顏寬恒在第2選區選舉，面對擅打空戰的對手，顏不敢大意，認真程度有如自己在選一樣，操勞過度，選戰只剩下19天，看來標哥得休養一陣子了。

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