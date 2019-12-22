奧客要店員「猜電話號碼」還辱罵耳聾！　她硬起來報案…網怒翻卻嘆：告不成

▲網友支持對女奧客提告。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

服務業每天都得面對各式各樣客人，有時候還會遇到得寸進尺的奧客。一名電信業女店員表示，昨晚一名客人進門就快速念一串數字，當下她正在登入繳費系統，所以沒聽清楚對方說什麼，想不到這位客人竟然要她自己猜，「妳猜不對我就罵妳」，甚至還辱罵是耳聾，讓她實在忍無可忍直接報警提告。

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▲原PO幫客人繳完費就馬上去警局報案。（圖／翻攝自爆怨公社）



女店員在臉書社團「爆怨公社」表示，當她還在開啟繳費系統時，客人就急著唸完一整串電話號碼，大約過30秒系統成功登入後，她再度向對方詢問一遍號碼，怎料客人突然爆氣說，「所以我剛剛說的妳都沒在聽？123456⋯⋯前面妳自己猜，妳猜不對我就罵妳！」當下原PO有點錯愕地解釋，剛剛是在轉換系統才沒聽清楚，對方卻變本加厲回應，「所以妳是耳聾是不是？而且妳不是跟我說不好意思，應該是對、不、起。」

由於原PO當時只想趕快幫客人解決問題，於是順著對方的意說了聲對不起，在順利完成繳費程序後，她立刻到警局報案公然侮辱、威脅、恐嚇，「員警一直希望我冷靜思考有無必要報案，要跑很多程序又耗時間，但是我就是堅持報案。」

網友看完都替原PO抱不平，支持她一定要提告，「支持！我在超商打工也被奧客問候5字經，下班直接派出所報到，準備領年終」、「忍一時變本加厲！退一步得寸進尺」、「讚，太多以為說話不必負責任的人，就需要這樣治」、「希望妳告成功，有後續請po上來讓我們同樂。」不過，有網友提醒，「他沒公然侮辱（沒在多人以上場所）。他沒罵你（只是說猜不出來的話，但沒真正執行）。所以妳是耳聾是不是？（也是詢問之意）提告是你的權益，罪狀成立是檢察官的權力，路人甲我肯定的告訴你，成不了罪，您辛苦了！」

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