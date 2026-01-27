忍婆婆10年快撐不住！好友勸「再等幾年分家產」　網：媳婦沒繼承權

▲一名人妻想離婚，好友勸她至少忍到婆婆離世就能分家產。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／CTWANT

「我對鬼婆的厭惡已經滿出來了！」一名人妻抱怨，自己已經忍受婆婆刻薄行徑長達10年，丈夫還是是典型的媽寶男，即便婆婆做錯事也不敢多說一句，讓她開始考慮要以婆媳問題為由提出離婚，不過身邊好友卻勸她再忍耐幾年，只要撐到婆婆離世，丈夫與兒子就能繼承家中資產，而這也讓她陷入兩難。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆家小有資產，丈夫是非常孝順的媽寶男，婆婆若做錯事，他不敢多說什麼，而她與丈夫關係一般，兒子又是家族唯一的孫子，於她而言兒子比老公更重要。

人妻指出，婆婆住她們家已經10年，如今她已經不想再忍受婆婆的刻薄，今年她甚至已經對嗆婆婆3次，「我對鬼婆的厭惡已經滿出來了，我不想再跟她有任何瓜葛！」

不過，人妻提到，她想以婆婆為由提出離婚，但好友勸她再忍耐幾年，等到婆婆離開後，丈夫和兒子就能繼承家裡資產，所以現在不要衝動壞了大事，「大家覺得呢？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「遺產跟媳婦無關」、「媳婦沒有繼承權，只有扶養義務」、「萬一哪天妳老公先登出，那妳就有扶養妳同住婆婆的義務」、「就算有繼承權，那也不是你名字」、「會不會最後其實被拋棄的是妳」、「就算離婚，妳兒子還是可以繼承財產啊～而且就算不離婚，也不是要跟巫婆住一輩子吧」、「忍到最後得內傷到憂鬱症，現在老人都很長壽……自己快樂最重要」、「妳兒子不一定可以拿家產，很多案例是不給孫子的，妳老公會拿到，然後妳白忍」、「除非妳老公死了才分的到，人生就不長，何必委屈」。

