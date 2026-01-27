中國旅客阿里山揮五星旗　林俊憲籲守護台灣國格與尊嚴　

▲中國籍旅客於阿里山地區揮舞五星旗 。（圖／翻攝立委林俊憲臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

立委林俊憲27日稍早於臉書貼文指出，辦公室接獲民眾檢舉，指稱一名中國籍旅客於阿里山地區揮舞五星旗，並拍攝影片上傳至抖音平台，影片標題為「中國國旗插滿台灣省阿里山」，涉及明顯政治挑釁行為。針對此一情事，林俊憲已第一時間通報主管機關，並請移民署依相關規定，就該名旅客涉及「違背對等尊嚴原則之不當行為」之情節，研議並管制其未來入境事宜。轄區竹崎分局表示，沒接獲林保署嘉義分署阿里山工作站通報協處。

林保署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區為國際級旅遊景點屬公共休憩場域，管理原則以維護遊憩秩序、遊客安全及場域品質為首要考量，任何遊客均應遵守我國相關法令與園區管理規範。

有關民眾檢舉中國籍旅客於阿里山揮舞五星旗一事，該地點位於步道上，附近無監視器，尚無法查證照片是否真實。林業保育署嘉義分署已請園區巡邏人員加強巡查與即時通報，必要時會請警方協助，確保阿里山國家森林遊樂區為所有民眾安心、友善且受尊重的公共空間。

林俊憲強調，「台灣是一個開放、多元且自由的國家，思想與言論自由向來受到高度保障。即便持有或宣傳特定政治立場，只要不違反我國法律，皆屬受保障之範圍。

然而，自由並不代表可以踐踏國家尊嚴，更不容許以矮化台灣主權、傷害國格的方式進行政治操作。任何刻意挑釁、破壞我國尊嚴與社會秩序的行為，都不應被容忍。

近年來，台灣之所以能在國際舞台上持續受到關注，正是因為我們堅守自由、民主與多元價值。這份堅持，讓世界看見台灣如同海上的燈塔，即使面對強權打壓，依然堅定、自信地照亮前行的道路。

守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任。對於任何傷害台灣主權與國格的行為，我們絕不退讓。」