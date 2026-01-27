剴剴案二審維持保母重判　衛福部：尊重司法、制度也反省

▲剴剴案惡保母姊妹高院二審仍重判，場外「剴剴戰士」聞訊歡呼，多人激動落淚。（圖／記者黃哲民攝）

記者邱俊吉／台北報導

男童「剴剴」遭虐死案進入二審，今高院宣判，保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂，維持判處無期徒刑、18年徒刑。對此，衛福部回應，尊重司法判決，相關責任人承擔違法行為應有的法律後果，是社會共同遵循的基本原則，行政部門亦已就此案省思制度可補強處，以防悲劇重演。

社家署署長周道君指出，行政體系已針對收出養流程進行調整，目前所有收出養的兒童，不再一開始就直接進入媒合階段，而是要求地方政府先介入，評估兒童是否適合進入收出養程序，若認為出養前需暫時安置，將透過行政要求，強化安置保母的遴選機制，因為這些兒童的照顧需求，與一般家庭委託保母照顧孩子的情形並不相同。

周道君說明，部分待出養兒童可能曾歷經不同的家庭環境，無論在心理或身體層面，都需要更細緻的照顧，故相關保母在正式收托前，必須接受一定程度的訓練，以因應這類兒童的特殊需求，不能以一般托育經驗處理。

此外，兒童安置進入保母家庭後，地方政府會提高訪視頻率，確保安置期間孩子的生活、身心穩定。周道君指出，這類安置兒少多屬全天候、24小時照顧型態，與多數僅白天托育的情況迥異，所需的關注及監督更高。

周道君強調，透過制度面進行多層次的補強，包括前端評估、保母遴選及訓練，與後續訪視、監督等，希望能發揮預防效果，降低再次發生類似悲劇的風險。