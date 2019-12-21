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辣妻逛街驚覺「咖啡不見了」...衝回兩間店狂找　店員一喊糗爆！網：妳不孤單

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▲妹子逛街驚覺「咖啡不見了」...衝回兩間店狂找　店員一喊糗爆！網：妳不孤單。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原來一直掛在自己手臂上。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今天逛街時，赫然發現買的咖啡莫名消失，而且完全沒印象忘在何處，於是只好返回前面兩間店找尋，在她苦惱之際，最後竟被眼尖店員找到了，但結果也讓她糗到不行。

人妻在爆怨公社發文提到，「逛街買東西，結帳時發現咖啡不見了！完全想不起來放哪裡，怕造成店家困擾，所以回頭找了兩家店。」

請繼續往下閱讀...

當時，熱心店員見狀，連忙問她在找什麼東西，而女網友也表明，忘記自己把咖啡放哪裡了。語落，店員突然睜大眼睛，指著她大喊，「找到了！掛在妳手上！」一席話讓她瞬間羞紅了臉，忍不住在內心吶喊，「X...我蠢爆了。」

滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人都曾狂找手機，結果握在自己手上。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網友看完紛紛笑回，「沒關係，妳做了好事，讓有時鬱悶的店員可以開心的笑一整天」、「一孕傻三年」、「看到這篇我飯都噴出來了」、「這症頭吃銀杏也沒用，因為會忘記吃」、「哈哈哈，原來我不是最蠢的」。

事實上，原po並不孤單，不少人表示，「沒關係，我也有過類似的經驗，戴著眼鏡找眼鏡」、「我懂，手機握在手上，然後在找手機」、「這是我的日常」、「有遇過客人很慌張回來找眼鏡，結果明明掛在自己頭上」、「我曾經跟我女朋友講電話，講著講著突然發現我找不到我的手機」。

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