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獨家／福岡租車肇逃人找到了！台女A到後照鏡「第一時間報警」　關鍵畫面曝光

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▲第一時間胡女就報警處理。（圖／陳姓友人提供）

▲她在倒車時撞歪後照鏡。（圖／陳姓友人提供）

記者周亭瑋／採訪報導

日本福岡市博多區一名租車公司老闆指稱，台籍胡姓女子發生交通事故後，棄車逃逸、電話也聯絡不上。沒想到事情大逆轉，陳姓友人向《ETtoday新聞雲》記者表示，胡女當下就報警，而車輛是由保險公司拖走的，同時也貼出當時的照片佐證，氣憤喊冤。

租車公司老闆Sawada Teru在IG發文抨擊，台灣胡姓女子日前到福岡市博多區租車，結果16日在大分縣發生交通事故後，竟棄車逃逸，後續賠償事宜全擺爛，「請警察致電登記的電話號碼，但全部都不能使用，無法取得連繫，應該是打算直接搭19日從福岡機場返台的班機，逃亡回台。」

請繼續往下閱讀...

老闆崩潰表示，事後的保險處理、修理費用等，全都要公司負責，讓他們不知所措，「他一直覺得台灣人是非常善良、親切的，現在好像要變討厭了。」

聲稱窮途末路、不得已的他，直接公開胡女資料，希望透過「公開處刑」找到當事人。然而，真實情況與老闆所述有相當大的出入，胡女在看到新聞後，立刻聯絡陳姓友人，並提供照片、對話紀錄佐證。

▲第一時間胡女就報警處理。（圖／陳姓友人提供）

▲第一時間胡女就報警處理。（圖／陳姓友人提供）

陳姓友人表示，胡女並不是發生車禍，而是在倒車時A到後照鏡；重點是，她在事發當下，立刻報警處理及聯絡保險公司，最後車輛也是由保險公司拖走的。從畫面中清楚可見，獲報赴現場處理的員警，其背心正印有大分縣的字樣。

最後，陳姓友人也幫忙喊冤，「她（胡女）第一時間就前往租車公司，明明有報警、有單據，也有請保險公司處理，根本沒有所謂的肇逃，況且她人現在還在福岡，這段時間也沒有收到任何電話，連（租車公司）的一封信件、簡訊都沒有收到。」

►台人福岡租車「車禍後逃逸」　日老闆PO護照「公開處刑」：要討厭台灣了

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