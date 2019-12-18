部落反賄宣導阿嬤聽不懂　警母語解釋：拿錢給你投票快報警

▲台東大武警察分局員警前往各社區及部落向民眾宣導反賄選。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

為因應明年1月11日總統、副總統暨立法委員選舉，台東大武警察分局員警積極前往各社區及部落向民眾宣導反賄選，透過與民眾面對面近距離宣導增加宣導成效，遇到原住民長者更貼心使用母語解說，讓部落阿嬤稱讚真用心。

第15任總統副總統暨第10屆立法委員競選活動已經展開，大武警察分局積極動員前往轄區各社區、部落實施反賄宣導，並主動提供民眾反賄選秘訣：一接、接近賄選候選人及其樁腳；二保、保存賄選的人、事、時、地、物賄選證據；三打、撥打賄選專線0800-024-099#4或089-361169；四訴、起訴就領1／4獎金，一審或二審判決有罪再領1／4；五搞定、判決有罪確定，領取全額獎金。

▲員警擔心阿嬤不懂宣導內容，便用母語細心解釋，如果有人拿錢叫你要投票給候選人，一定要拒絕然後打110報案。

日前多良派出所警員溫弘彬，前往轄區各社區及部落宣導拒絕賄選時，宣導過程遇上老人家，當員警遞上宣導傳單給部落阿嬤時，阿嬤好奇地以母語詢問「阿努嬤處」，員警擔心阿嬤不懂宣導內容，便用母語細心解釋，如果有人拿錢叫你要投票給候選人，一定要拒絕然後打110報案，阿嬤聽完還稱讚員警真用心。

大武分局呼籲，選賢與能淨化選風，歡迎民眾勇於檢舉賄選，假使民眾對檢舉賄選有任何問題，可至派出所諮詢，員警都很樂意為你解惑。

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