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車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

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車禍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲車禍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

無論是小車禍還是嚴重車禍，第一時間最好都先報警比較保險。一名女網友日前不幸被撞，對方當下主動賠錢、大打悲情牌央求「不要報警」，她也心軟答應。怎料她隔日才發現，左腳的傷勢比她認知中的嚴重很多，然而補報案後對方一句質疑讓她超後悔，「誰來給我後悔藥？」

一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享慘痛教訓，她表示自己上月底出了個車禍，當時肇事阿姨很積極地表示會賠償車損，但希望她不要報警。原PO心想自己也有媽媽、有婆婆，一時心軟就沒有報警處理了，只好鼻子摸一摸去中醫看「扭到」的腳。

請繼續往下閱讀...

怎料她看完醫生，左腳卻沒有因此好轉，反而越腫越大，疼痛感還不斷襲來，於是只好隔天改看西醫。原PO一早去照X光，才發現原來她不是扭到而已，「一照居然是骨折！」

傻眼的她只好事後又找警方報案，但是對方先生卻質疑她當下沒報警，也許骨折是她回家後才造成的，令她欲哭無淚，表示真的很後悔，「很想說...是在哈囉？」

▲▼ 車禍沒報警，扭到變骨折 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO超後悔 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都表示，只要發生車禍，無論如何最好都報警自保，「車禍不報警，保險不會賠」、「車禍主要守則：一定要報警」、「就當學費買教訓了」、「不要相信任何人！找警察就對了」、「別試探人性，你會絕望的」。

還有網友表示，自己也遇過這種打悲情牌的，不過他當時就勸對方，「報警也是保障你，不然我事後告你肇逃呢？」

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