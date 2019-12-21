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譏諷友邦助益小　林鶴明怒批張善政：國際失言！丟臉！

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▲張善政。（圖／記者李毓康攝）

▲張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020唯一一場副總統政見會20日晚間落幕，其中，國民黨副總統候選人張善政在申論中批評友邦「助益小」，惹怒史瓦帝尼。對此，蔡英文競選辦公室文宣群組副執行長林鶴明21日在臉書發文，痛批張善政很丟臉，「國際失言，請向國人道歉謝罪」。

國民黨副總統候選人、前行政院長張善政批評，蔡政府執政3年多，只與「貿易幫助極小」的史瓦帝尼簽署經貿協定充數，等於交白卷。對此，外交部痛斥張善政歧視重要友邦，強調史瓦帝尼享有進入非洲市場，以及輸銷歐盟、美國、加拿大、日本及拉美地區的關稅優惠，且近期更成為非洲自貿區的電商平台示範點，可作為我國廠商拓展非洲市場的樞紐。

林鶴明透過臉書發文，痛批張善政根本不是憤青，說他是憤青還污辱了年青人，「張善政根本是宇宙無敵大歧視怪獸」。

林鶴明說，「你說你污名化蔡英文，算了，不同黨派要你理性我看也困難。你說沒生孩子不知道父母辛苦，算了，或許是你個人生命感受，你還沒生孩子當父親前可能確實真的不知道父母辛苦。但你公然批評我們友邦在貿易上對台灣助益小，這種以自我為中心，忽視友邦在國際上支持中華民國台灣的醜陋心態，你憑什麼可以這樣大放厥詞？」

林鶴明指出，台灣在國際社會處境維艱，並不期待張善政對中國大陸多批評幾句，但他對於友邦的心態，就是過去國民黨不斷窄化台灣國際空間的相同原因，「你選你的副總統，你憑什麼批評史瓦帝尼？還是你不知道史瓦帝尼就是過去的史瓦濟蘭，你們國民黨過去執政跟人家建交的啦！」

林鶴明嗆，「張善政這種國際失言，如果不道歉，根本沒資格繼續選下去。難道你就職後（當然不可能發生），遇到史瓦帝尼大使，你要跟人家講什麼？丟臉！丟臉！丟臉！」

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