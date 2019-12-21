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蔡英文贏韓國瑜200萬票？卓榮泰：我不是算命師！只會努力打拚

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▲▼林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

2020大選進入倒數21天，傳出民進黨預估總統蔡英文將大贏國民黨總統候選人韓國瑜200萬票。對此，民進黨主席卓榮泰21日受訪時表示，自己不是算命師，只會努力地打拚，無論黨內或外面媒體的民調如何，民進黨都只有努力打拚。

選戰進入倒數三週，民進黨選情漸趨平穩，黨內預期蔡英文能順利過關，更力拚立委席次過半，評估不分區立委應至少可拿到16至18席，總統票則可以勝過韓國瑜約200萬票。

民進黨立委林淑芬21日上午舉辦「三重東區後援會成立大會」，邀請包括賴清德、卓榮泰、行政院長蘇貞昌、民進黨新北市黨部主委余天、民進黨台北市議員王世堅及無黨籍立委台北市議員林亮君等人站台力挺。

卓榮泰受訪詞表示，自己不是算命師，只會努力地打拚，他也告訴黨內所有黨公職，無論黨內或外面媒體的民調如何，民進黨都只有努力打拚，不要因為民調而改變所有的選舉策略與步驟，就像外界一向認為林淑芬的選情樂觀，但林淑芬還是努力將競選總部成立的活動辦大，就相當符合民進黨全體黨公職努力的精神。

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