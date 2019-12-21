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陳佩琪批蔡英文放任派系蠶食國家　卓榮泰：同為女性應予尊重

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▲▼林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪21日在臉書發文，感嘆總統蔡英文「一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨」。對此，民進黨主席卓榮泰21日表示，現在國民黨很多政治人物對女性極端不尊重，他希望其他政黨、政治人物不要再性別歧視，尤其陳佩琪與蔡英文同為女性更應該給予適當的尊重。

陳佩琪21日在臉書發文，提到蔡英文曾說自己在2016年政黨輪替、新政府未上任時，在演講中提到自己不同於國際知名的女性政治人物，「不是靠她爸爸是誰，或是仰賴她先生是誰，她就是靠她自己…」。但陳佩琪事後回想，不知道當時民進黨已經對柯文哲啟動殲滅計畫，質疑「一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨」。

▲▼林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

民進黨立委林淑芬21日上午舉辦「三重東區後援會成立大會」，邀請包括賴清德、卓榮泰、行政院長蘇貞昌、民進黨新北市黨部主委余天、民進黨台北市議員王世堅及無黨籍立委台北市議員林亮君等人站台力挺。

卓榮泰受訪時表示，現在國民黨很多政治人物對女性極端不尊重，他希望其他政黨、政治人物不要再性別歧視，尤其陳佩琪與蔡英文同為女性更應該給予適當的尊重。

卓榮泰說，國家元首不是不能批評，但必須要言之有物，這一點他希望與所有人共勉，自己也要求黨內所有人不要在性別歧視、語言暴力、無的放矢上繼續傷害台灣人民純樸的本性。

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