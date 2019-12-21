川普簽國防授權法「關切大陸影響台灣大選」 總統府、外交部致謝





▲總統府發言人黃重諺。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

針對美國總統川普正式簽署《2020年會計年度國防授權法案》（NDAA 2020），當中特別關注我國國防安全與中國大陸對台灣大選的影響企圖，總統府表示誠摯感謝。

總統府發言人黃重諺表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，感謝川普總統與美國國會對我國國防安全的重視與支持。為了維護國家安全，善盡維持區域和平穩定的責任，我國除將積極整備國防，提升自我防衛能量，以確保全體國民的安全福祉與區域的穩定發展。黃重諺說，台灣將持續和美國行政部門進行討論，致力強化台美間的安全合作，共同為促進區域的安全與和平穩定而努力。

美國「2020會計年度國防授權法案」（NDAA 2020）於12月11日及17日分別獲美國聯邦眾議院及參議院審議通過後，川普並於美東時間12月20日正式簽署生效。外交部誠摯感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的一致支持，我國將繼續積極深化與美國政府在各領域的合作，穩健提升台美互惠互利的夥伴關係。

「2020會計年度國防授權法案」的條文首次納入加強台美網路安全合作，並關切中國大陸影響台灣選舉情形的相關文句。法案也包括多項支持台灣自我防衛能力，以及提升台美軍事交流與合作的友我條文，充分展現川普總統及美國國會兩院跨黨派對維護台海和平穩定與台灣民主自由所共同展現的堅定支持。

面對區域緊張情勢發展，我國政府將繼續加速國防投資，強化自我防衛能力。外交部也將持續就台美間各項國防安全合作議題，在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫溝通，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。