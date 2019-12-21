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見上海市長挨批雙重標準　賴清德：與韓國瑜無法相提並論

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▲▼賴清德、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前在政見會上，為自己去香港中聯辦被影射賣台一說喊冤，藍營也接續直指民進黨副總統候選人賴清德，在2014年也曾到中國大陸見上海市長楊雄，批綠營根本是雙重標準。對此，賴清德21日回擊，他是進行城市交流，這與韓國瑜無法相提並論。

賴清德上午輔選台北市第6選區（大安區）立委候選人謝佩芬，對於韓國瑜的質疑，賴清德受訪表示，他見的是市長，當時自己是台南市市長，做得是城市交流，跟韓國瑜到香港進中聯辦，見國台辦主任，意義上有所不同，無法相提並論。

另一方面，對於挺韓、罷韓兩場遊行，賴清德呼籲，希望高雄的活動，不管是支持哪一方，大家都要理性、平和、平平安安把這個活動辦完，再一次去深化台灣民主的意涵。

賴清德認為，雖然是總統大選，競爭非常激烈，每一個民眾都有支持的人選，但大家仍然能夠非常理性地去參與競選活動的話，相信會贏得國際對我們的肯定，這一點是他最主要的感受。

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