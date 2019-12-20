與各黨人士合照遭疑「牆頭草」　劉宥彤：是在哈囉？人民最大

▲劉宥彤在臉書放上與不同政黨的政治人物合照。（圖／翻攝自劉宥彤臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

親民黨不分區立委候選人劉宥彤20日在臉書放上與不同黨派的政治人物合照，並說，整天有人私訊她說，怎麼有時候跟國民黨的人拍照、有時候跟民進黨或無黨籍，到底有沒有中心思想？劉宥彤回應，「你們很奇怪耶！」她說，自己的中心思想就是天大地大，人民最大！只要是對人民好的事就要做、對人民好的政治人物就相挺！

劉宥彤20日的臉書PO文，開頭就下了「是在哈囉？」她提到，有人私訊她說，怎麼有時候跟國民黨拍照，有時候跟民進黨拍照，有時候又跟無黨籍拍照？主持的節目「彤言無忌」和直播也都跟不同政黨的，「到底有沒有中心思想？難道只是牆頭草？」

劉宥彤回應，「你們很奇怪耶！」她說自己中心思想就是天大地大，人民最大，只要是對人民好的事就要做、對人民好的政治人物就相挺，長久以來就是藍綠惡鬥，導致每個人在政治上若是不同光譜，很像就只能互相傷害一樣？立委如果只要是非同黨的提案都一律反對，台灣怎麼可能有好的未來？

劉宥彤以自己的經驗為例表示，在創業圈多年，看到在很多成功的公司中，員工間都是可以透過「激烈的爭辯」，用不同角度切入，最後討論出更優的產品及解決方案。當團隊有信任，以及知道「彼此都是為了公司好」的前提，這種看似激烈的討論才會有價值。

劉宥彤解釋，「我們與其他政黨的政治人物一樣，我們只是帶著不同的價值觀、經驗、立場」，在政治的舞台上提出各自捍衛的觀點。沒有誰對誰錯，只是當每個觀點都有被看見聽見，人民也才能得到更全面的福利！「所以，從今以後我會繼續訪問不同政黨的人」她說自己依然會跟不同政黨的人吃早餐、不同政黨的人拍照，因為包容、多元、彼此成長，是她心目中的理想政治環境。

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