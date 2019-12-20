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竹縣第二選區／選情三角督！鄭朝方縣長失利再戰　擺脫藍綠擁竹東票倉突圍

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▲▼新竹縣第二選區候選人鄭朝方。（圖／翻攝自Facebook／鄭朝方）

▲新竹縣第二選區候選人鄭朝方。（圖／翻攝自Facebook／鄭朝方）

記者游郁香／綜合報導

新竹縣第二選區由7人競逐，由於票源多有重疊，選情複雜，其中以2018年代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方、國民黨提名的5屆新竹縣議員林思銘和國會政黨聯盟的邱靖雅實力較突出，形成「三角督」局面。

新竹縣第二選區包括竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉與五峰鄉，民進黨由2018年參選新竹縣長的鄭朝方再戰，他擁有媒體人背景，曾任民進黨發言人、客家事務部主任，父親是前新竹縣長鄭永金，在竹東有穩定票源。

39歲的鄭朝方秉持政治新美學風格，主打「新方向」理念，堅持「不攻擊、不口水」，他大膽在競選看板中運用紅色、國旗等元素，不想被「顏色綁架」，他直言，「誰說綠色只能代表民進黨，誰說國旗只有國民黨能用？」試圖突破藍綠，在竹北獲得不少選民認同。

▲▼林思銘出席新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲林思銘。（圖／記者李毓康攝）

國民黨則由連任5屆新竹縣議員的林思銘披掛上陣，擁有律師身分的他，第二選區票倉竹東鎮就是他的議員選區，除鞏固藍營基本盤，他也以「立法的事讓專業的來」為訴求，爭取中間選民認同。不過原本呼聲頗高的他，日前卻爆出失言風波。

國會政黨聯盟提名的邱靖雅則在竹北有深厚實力，連續2屆縣議員選舉都是竹北最高票，對藍綠陣營都是極大威脅。值得一提的是，邱靖雅在上屆立委選舉剩不到2個月才代表民國黨投入選戰，在藍綠夾殺之下，仍在新竹縣選區搶下6萬多票，得票率將近4分之1，在深根的竹北市更只輸當選的林為洲695票。

第二選區抽籤結果：1號林碩彥（民眾黨）、2號陳冠宇（綠黨）、3號林思銘（國民黨）、4號鄭朝方（民進黨）、5號黃秀龍（無黨籍）、6號劉士睿（台灣基進）、7號邱靖雅（國會政黨聯盟）

▲▼林思銘、鄭朝方、邱靖雅。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）

▲林思銘（左）、鄭朝方（中）、邱靖雅（右）。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）

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