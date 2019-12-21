高雄自治74年沒出過總統　國民黨挺韓國瑜打破「重北輕南」結構

記者徐政璿／台北報導

前高雄市長陳菊時代的文化局長尹立創立的「We care高雄」，將於21日舉辦罷韓遊行，喊出要「光復高雄」；韓國瑜競選辦公室也不甘示弱，舉辦「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」。大遊行前夕，國民黨高雄市黨部在臉書發表一部56秒的「高雄出總統」影片，力挺韓國瑜當總統，打破台灣長期以來「重北輕南」結構。

片中指出，高雄從實施地方自治以來長達74年沒有出過總統，以致始終無法改變重北輕南的結構，「總統府是改變高雄最快的道路」，高雄要靠自己的力量站起來，高雄出總統，就是現在。



高雄市黨部主委莊啟旺表示，自1945實施地方自治以來，高雄不曾出過總統，所以74年來不論誰當市長，都無力改變重北輕南。民進黨執政20年間天天砲打中央、喊要扭轉，反而留下3300億驚天債務。

不僅如此，莊啟旺指出，在蔡英文執政下，高雄翻身關鍵的國際大機場、自由貿易經濟特區、免稅島，蔡政府通通反對，陳菊留下的重大財政負擔和蔡英文的重北輕南，使高雄前景堪憂。



莊啟旺認為，高雄真的不能再等待他人的關愛、不能依賴別人的承諾，高雄必須出總統，必須靠自己的力量站起來，高雄出總統的時機已經到了，如果韓國瑜一舉拿下總統，就能讓高雄在財政、建設上獲得中央立即而充足的協助。

莊啟旺指出，市長升級當總統，「我們換來高雄大翻身、大突破的契機，換來高雄晉升偉大城市的機會。」

▼國民黨挺高雄出總統，打破「重北輕南」結構。（圖／ETtoday資料照）