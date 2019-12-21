罷韓、挺韓大遊行路線懶人包！3衝突熱點曝光…高雄上百警配槍備戰

▲罷韓、挺韓大遊行的路線圖，可能衝突熱點公開。（圖／記者林紳旭製表）



記者柯振中／高雄報導

罷韓、挺韓大遊行21日在高雄展開，高雄警方為此部署許多人力，預估動員超過3200名警力。根據警方預估，這次的雙遊行中，兩派人馬可能發生衝突的熱點為捷運美麗島站、高雄車站及高鐵左營站，將在這3個熱點部署超過100名警力，以維護乘客安全。

高雄市警局交警大隊大隊長陳文耀指出，「Wecare高雄大遊行」預計21日下午1半開始舉行，結束時間約為5點半，遊行路線包含五福一、二、三、四路及公園二路等重要道路，一路從文化中心前往駁二特區。

▲Wecare台灣大遊行的主辦方在街頭發放罷韓貼紙。（圖／台灣基進提供）



陳文耀說到，「南方崛起高雄大遊行」將在21日早上8點舉行，預計晚間6點結束，遊行隊伍從神農路出發，沿著明誠二路、自由二路、新莊仔路等路線遊行，最後在微笑公園解散。

「Wecare高雄大遊行」主辦方預估，這次的遊行將有10萬人參與，隊伍將分為7支大隊，遊行沒有邀情任何來賓，政治人物都是自主參加，希望能藉此淡化選舉色彩。

對於「Wecare高雄大遊行」的人數預估，韓陣營則喊話，這次的「南方崛起高雄大遊行」將有20萬人參加，除了國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政參與以外，8名高雄立委也將上台力挺，韓國瑜競辦創意總監潘恆旭20日更是喊話，這次的遊行將有30萬人參加。

▼挺韓遊行21日上午登場。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



2支隊伍同一天在高雄遊行，讓高雄市警方不敢鬆懈。高雄市警局20日召開大遊行應變會議，確認預備部署的人力及缺少的警力人數，預備動員超過2000名高雄市警員，還向警政署請求支援，將有約3200名員警在高雄維安。

高雄市警局預估，這次的大遊行可能發生衝突的熱點分別是捷運美麗島站、高雄車站及高鐵左營站，這3個熱點將部署8支小隊，共有104名警力巡守，維護車站、乘客的安全。

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