網紅集體發政治文被檢舉　韓國瑜競辦：網路言論應受《憲法》保障

記者徐政璿／台北報導

近期Facebook及IG上突然出現不少網紅，不約而同發文擺出特定動作，鼓勵網友出門投票，但卻有網友質疑，發文內容和動作與國民黨總統參選人韓國瑜的手勢很像。對此，韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋表示，網紅是支持投票行為，不是比2號韓國瑜，比得是相對中性語言，不該被追殺跟霸凌，網路跟馬路上的言論是該受到《憲法》保障。

▲韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）



針對YouTube網紅鍾明軒18日上傳影片透露，收到韓國瑜辦公室的來信一事，王淺秋表示，她昨天在記者會現場問旁邊的發言人有沒有聯絡，「我們幾個人的確不清楚」，但是會進一步回去了解有沒有相關人員聯絡過，是在座幾位發言人不清楚，後來證實有聯絡。

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