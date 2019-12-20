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台中莊競程合體新北賴品妤直播拚立委　呼籲年輕人踴躍投票

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▲台中莊競程合體新北賴品妤，直播拚立委。（圖／莊競程競總提供）

▲莊競程呼籲年輕人踴躍出來投票。（圖／莊競程競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

有「太陽花女神」之稱的民進黨新北市汐止區立委候選人賴品妤，19日晚間和有台中「金城武」之稱的北北屯立委候選人莊競程合體直播，2人除了談論年輕人參選的甘苦、有趣經驗外，也呼籲年輕人一定要出來投票，自己的未來自己決定。

▲台中莊競程合體新北賴品妤，直播拚立委。（圖／莊競程競總提供）

▲莊競程合體賴品妤，直播拚立委。

莊競程19日晚間北上和賴品妤合體直播，由新北市議員戴瑋珊擔任主持人，3個年輕的政治人物在鏡頭前，侃侃而談年輕人從政的甘苦經驗，氣氛相當輕鬆又有趣，吸引將近2千人次觀看。

賴品妤表示，她和莊競程都是民進黨的台灣派對，年齡都在40歲以下，挑戰的都是艱困選區，汐止和台中北北屯區一樣，過去都是藍大於綠，但是在國民黨總統候選人韓國瑜頻頻失言，以及不分區立委名單中許多爭議性人物的影響下，造成新人們民調逐漸提升，甚至到了五五波。

莊競程則說，剛投入選戰時，大家普遍都不看好，但他覺得這是年輕人的使命，北北屯是他的家鄉，希望北北屯可以變得更好，他的專業是生醫工程，台灣在2025年即將進入超高齡社會，因此未來他要把預防醫學導入，讓長照再升級，預防勝於治療，照顧好老人家的健康，減少未來的健保支出，減少年輕人跟下一代的負擔。

莊還說，現在香港受到中共無情的打壓，而台灣目前在國際上也不斷受到中共打壓，因此他呼籲所有年輕人都應該踴躍投票，共同守護台灣，維護台灣民主自由，這是這一代年輕人應該有的責任感。

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