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李婉鈺遭批參選是「來喇低賽」　控告吳思瑤「意圖使人不當選」

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▲▼李婉鈺高院前受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲李婉鈺。（圖／記者吳銘峯攝）

記者呂欣玫／綜合報導

民進黨北市第一選區立委候選人吳思瑤17日造勢大會上，建築改革社前社長徐岩奇稱同選區一邊一國行動黨立委候選人李婉鈺參選是「來喇低賽」。對此，李婉鈺於20日15時30分前往台灣士林地方法院檢察署按鈴申告，控訴徐岩奇違反《選罷法》、公然侮辱、誹謗，她痛批，吳思瑤利用徐岩奇將她邊緣化，只會躲在打手背後當影武者。

對於徐岩奇稱李婉鈺參選是「來喇低賽」，並透過臉書表示「李小姐集負面新聞於一身，背建築博士披帶，請問她的老師是誰？」李婉鈺批評，對徐岩奇輕佻的遷怒問她的老師，感到非常的抱歉與不捨，從小受教育教導我們要尊師重道，何況當天在場很多人都當過老師，簡直不敢置信這種失格發言。

李婉鈺指出，徐岩奇公司在台南及中國大陸成都，然後大聲挺現任新潮流立委吳思瑤，又拿到吳思瑤選區北投奇岩公宅的案子，「令人合理懷疑背後有無利益上的關係！？更不要說這種紅色背景的建築師。新潮流不是號稱最痛恨親紅人士？跟這種人關係是否要說明一下？再說，吳思瑤要有啥建築背景要讓大家大費周章替他張燈結綵加后冠呢？」

李婉鈺批評，幫吳思瑤站台的多是拿公家大工程的權貴，非我長期關心庶民議題的建築文化人族群，「吳思瑤污衊別人的建築博士學位，然後自己頒獎說自己是建築女神是哪招？」

李婉鈺表示，對手藉由不實言論醜化她，將她邊緣化，造成選民錯誤印象，將影響選民投票，且為其與恩師的名譽，將提告吳思瑤意圖使人不當選。她將與律師前往台灣士林地方法院檢察署按鈴申告，控訴徐岩奇違反《選罷法》、公然侮辱、誹謗等。她痛批，吳思瑤趁造勢大會利用徐岩奇將其邊緣化，只會躲在打手背後當影武者，希望吳思瑤能光明正就政策面大對決。

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