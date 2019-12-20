吳秉叡「秀汙水處理政績」揪蔡英文站台！　陳明義勤走基層：鄉親是我的動力

▲陳明義（左）吳秉叡（右）。（合成圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

各區域立委候選人已開戰，新北市第4選區（新莊區）民進黨候選人吳秉叡今晚7時，將與總統蔡英文、新北市議員鍾宏仁在福壽活動中心舉辦「後援會成立大會」，邀請鄉親一同到場參與。國民黨候選人陳明義也持續在新莊各地掃街拜票，並以溫情攻勢喊話，「唯有一步一腳印、腳踏實地往前走…才能看見前方美麗的風景。」

▲吳秉叡用政績博得鄉親的心。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



吳秉叡20日在臉書PO出政績回顧，包括「解決A7汙水排放問題」，當初A7站集合住宅搶蓋搶賣，很多公共設施都尚未完工就開放4000多戶入住，社區汙水隨著新莊地區的溪水擴散，導致下游南新莊溪水的水質嚴重受到影響。他提到，自105年起，多次召開會議、解決經費問題，向桃園市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌協調，「獲內政部同意全額補助6億1400萬元工程經費」，工程也在109年9月動工，未來會將合宜宅放流水改排入南崁溪，解決下游新莊地區的河川汙染問題。

▲陳明義持續在新莊地區掃街拜票。（圖／翻攝自陳明義FB）



陳明義則是打出溫情牌，這幾日都在新莊街頭和鄉民們實際接觸，19日在臉書PO文表示，每天早起站路口、市場掃街拜票的日子不知不覺也過了100多天，在走訪市場的過程中，「有著各式各樣的攤位同時也象徵著台灣縮小版的人生百態」，讓他體悟到台灣各行各業的人在自己崗位上打拼的堅毅，同時也希望新莊鄉親可以替他打氣，「您們都是讓我繼續大步向前的動力！」

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