一次撇清兩謠言！　吳斯懷喊：願為中華民國粉身碎骨

▲國民黨不分區候選人吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨操作「下架吳斯懷」活動，引發藍綠政治人物互相駁火。國民黨不分區立委候選人吳斯懷昨」19日接受廣播專訪，民眾Call in詢問，若台灣與中國大陸開戰，會站在哪邊，他兩度回應「我當然站在中華民國這邊」，他強調自己是中華民國國民，也是退伍軍人，願粉身碎骨支持中華民國。

爭議一：聽習近平訓話

針對外傳聽聽習近平訓話一事，吳斯懷澄清，事前不知習近平前來，礙於國際禮儀，總不能站起來走人，他還指出，自己日前參與在北京舉辦的「中山黃埔兩岸情」論壇時，總共講七八次「中華民國」。

爭議二：教解放軍對抗美軍

針對外傳教導解放軍如何對付美軍，吳斯懷說明，這是遭斷章取義，當時他討論的議題，是中國大陸若要到中東撤僑，解放軍沒有這個能力遠程投射兵力，因為目前只有美軍有這能力，此事完全是誤解。

吳斯懷強調，退出不分區立委，他對不起國民黨，依照《公職人員選舉罷免法》規定，退出後，國民黨不分區席次將少一席，往後四年將沒有軍系立委，基於這些原因，他願意承受。

針對把「下架吳斯懷」當政見，吳斯懷表示，不管哪一政黨或哪些人要參選區域立委，應該在選區告訴選民政見、如何爭取權益，若將「下架吳斯懷」當成政見，會變得弔詭。

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