「宣告我的投票意志！」爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一樣





▲網紅集體手勢和韓國瑜一樣。（合成圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

最新網路戰？2020總統立委大選進入最後倒數階段，最近卻有網友發現，在臉書及IG出現大量爆乳網紅集體PO出相同神秘手勢的貼文，內文不外乎強調自己沒有政治立場、以錯誤資訊批評政府，最後一定會加上三個神祕標籤「宣告我的投票意志、國家賺錢人民分紅、我要好薪情」。不少網友發現，這些貼文雖然沒有指名支持的候選人，不過比出來的手勢卻跟韓國瑜招牌動作一模一樣。

這一系列神秘的集體PO文在這兩三天內突然湧現，在臉書及IG都可以找到。共同特色是網紅都會在胸前比出握拳姿勢，文末標記「宣告我的投票意志、國家賺錢人民分紅、我要好薪情」。貼文內容幾乎都是提到自己平常不關心政治，接著說道勞動環境不佳等，例如臉書粉專「DOU紅豆」就寫道，「對不起！是我拉低了台灣平均薪資！....大家都希望台灣能有更好的勞動環境吧...」

不少網友指出，這些網紅粉專的內容太過一致、貼文時間也很相近，其中，網紅們的手勢跟國民黨總統候選人韓國瑜一模一樣，同時，如果到這些網紅的貼文下方留言支持蔡英文，就會被刪除留言。網友質疑相關貼文是否是最新的網路戰手法，要用來攻擊及支持特定候選人。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」最先破解相關貼文操作手法，吸引眾多網友反向操作。網友留言紛紛留言批評相關網路戰操作，「大家動起來、共同反制業配網紅」、「好眼熟的手勢」、「開始業配？」「有發現「宣告我的投票意志」這個關鍵字太不尋常了」、「只好去葉佩雯下面支持辣台妹」

▼網路出現神秘PO文 韓國瑜。（圖／翻攝自臉書）