證實廠商付款操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

▲「＃宣告我的投票意志」活動，掀起藍綠支持者議論。（圖／翻攝網路）



記者陶本和／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數階段，近期臉書、IG出現大量爆乳網紅集體PO出相同神秘手勢，並搭配特定3個標籤的Tag。《ETtoday新聞雲》記者直接聯繫諸多網紅，證實是有廠商支付款項宣傳操作，但已經掀起風波，不少網紅都遭受藍綠支持者攻擊，紛紛將貼文刪除。

這一系列神秘的集體PO文在這兩三天內突然湧現，在臉書及IG都可以找到。共同特色是網紅都會在胸前比出握拳姿勢，文末標記「宣告我的投票意志、國家賺錢人民分紅、我要好薪情」。貼文內容幾乎都是提到自己平常不關心政治，接著說道勞動環境不佳等。



不少網友指出，這些網紅粉專的內容太過一致、貼文時間也很相近，其中，網紅們的手勢跟國民黨總統候選人韓國瑜一模一樣，同時，如果到這些網紅的貼文下方留言支持蔡英文，就會被刪除留言。網友質疑相關貼文是否是最新的網路戰手法，要用來攻擊及支持特定候選人。

對此網路現象，《ETtoday新聞雲》記者直接聯繫上10多位有參與的網紅，證實這並非單純網路活動，而是證實有廠商支付款項進行宣傳操作。不少網紅都指出，當初接到文案的時候，都以為是沒有政黨色彩的文案，單純只是鼓勵年輕人站出來，履行自己公民的義務跟權益，不知道為何最後演變成這樣。

有網紅向記者表示，在貼文發出之後，收到許多批評的謾罵，比較挺藍的支持者認為這是綠營反串，但綠營則認為是藍營反串；可是在他們當初認知上，只以為是一般的宣傳文宣。

由於在網路上已經掀起藍綠支持者的混戰，不少有經紀公司的網紅，主動取消合作，而個體網紅也在跟廠商溝通之後，將文章刪除，很多人都分文未得。

有一名網紅「諾曼Norman」，她更直接在臉書上公開證實，的確是收到「#宣告我的投票意志 」的文章邀請，但已經把原文刪除。她透過貼文強調，接到這篇邀請的原意一直都是宣導投票、宣導大家不要罔顧自己的權益，僅此而已，並沒有謠傳的培養網軍、收錢舔共種種指控。

「諾曼Norman」指出，她會把這次的邀稿費 全數捐出，給財團法人流浪動物之家基金會。她強調，任何人都不該淪為政治操作的棋子，更何況是利用網路操弄風向、誘導各位表明政治立場的惡質行為。

對此，網紅獵人指出，本次合作僅是響應投票活動，而內文以及呼籲貼文標籤並沒有任何政黨立場，故被其他政黨無限放大操作，這件事不是他們樂見的。故已跟委託方確認，如網紅發文有造成困擾，可移除關鍵標籤，或是直接移除貼文，也請合作網紅聲明，並沒有任何政黨立場。