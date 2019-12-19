批韓國瑜「台灣民主發展史上從來沒見過的…」　蔡英文：當總統不能請假怎麼辦？

圖文／鏡週刊

由中選會主辦的總統大選官方電視政見會18日晚登場，尋求連任的總統蔡英文第3順位發表政見，這也是她首次與國民黨總統候選人韓國瑜碰面。蔡英文首輪發言時火力全開，質疑韓國瑜的豪宅案、閨密當主祕都說不清楚、政策天馬行空，還批韓請假3個月，讓高雄沒有市長，「問一下韓市長，你如果當選總統，不能請假、迴避時要怎麼辦？」

對韓國瑜首輪發言時質疑蔡英文支持中華民國還是台獨等批評，蔡英文嗆辣回應，仔細聆聽韓國瑜的發言，他和他的政黨對她有很多批評，但不脫歧視性發言，挑起社會對立或是沒有根據的指控，以及無中生有，斷章取義。她也辣回：「比如中華民國，我們不就是在選中華民國的總統，我就是第14任總統，我們現在在選第15任總統！」「我擔任總統3年多，不就跟著憲政體制運作？」

蔡英文也反守為攻，就清廉問題質疑韓國瑜在高雄市府有「閨密變主祕」，韓有沒有好好解釋一下？另外對韓說要恢復特偵組查自己，蔡也反問韓國瑜，連現在自己的豪宅都迴避說不清楚，何必等到特偵組調查？

蔡英文還批，去年韓國瑜當選市長後不過3個月就說要選總統，是台灣民主發展史上從來沒見過的，也是政治人物違背承諾最壞示範，「韓市長為了選總統請假3個月，人民沒市長，高雄議會找不到市長監督！」她也表示，韓國瑜還問她為何不請假，顯示韓對總統職務、角色不瞭解，「總統是24小時的，沒有請假問題」，只有能不能擔任、執行職務的問題。蔡也反問：「問一下韓市長，你如果當選總統，不能請假、迴避時要怎麼辦？」

對韓國瑜過去提出的政策，蔡英文也嘲諷讓人覺得有「娛樂效果」，例如選市長時說要在太平島挖石油、選總統說要在花東蓋腳踏車不限速高速公路以及在台灣高山蓋升旗台等，都很天馬行空，但被問經費哪裡來？韓都說用前瞻基礎計畫的錢，但他剛剛才批評前瞻計畫，卻又要用前瞻計畫的錢，且她計算一下，韓國瑜提出的政策要花好幾個前瞻計畫的經費，若前瞻計畫這麼有用，試問國民黨為何要杯葛前瞻計畫？

蔡英文強調，領導人如果背棄承諾、亂開支票、沒有帶領國家能力，絕對不是要選擇的一個總統候選人。好的元首要具備堅定改革的意志力，例如年金改革她忍受壓力、攻擊，終於完成，就是一個總統需要有的改革意志力。

蔡英文則肯定親民黨總統候選人宋楚瑜對國際情勢的分析，強調總統要有能力在變局中創造機遇，例如美中貿易戰導致很多國家受到衝擊，但台灣3年多來經濟轉型、改善投資環境、做好基礎建設也降低對中國依賴，前三季經濟成長率是亞洲四小龍第一，未來一年也會是四小龍第一，且台商回流投資大爆發、股市上萬點，讓台灣成為美中貿易戰贏家。

蔡英文還說，中國文攻武嚇，拿觀光客不來當工具威脅她，她也沒低頭，還拓寬觀光客源，今年已超過1110萬觀光客，是歷史新高，主要來自歐、美、日、韓、新南向國家，陸客從44％降到24％，這就是政府的抗壓能力。

最後，蔡英文總結，總統要有正義感，所以她為青年做社會住宅、向原住民道歉、對威權轉型正義著墨很深。她感嘆，3年多前她接手總統時「只有逆風、沒有高飛」，但3年多來過去政府做不到、不敢做、不願意做的，「蔡英文都做到了！」

這場「蔡韓首會」的政見會，蔡英文身穿她一貫風格的黑色內襯搭配灰色條紋西裝外套，韓國瑜一開場首輪發表政見時稱呼蔡英文為「蔡總統」，蔡英文首輪則稱韓國瑜「國民黨的候選人韓國瑜先生」。



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