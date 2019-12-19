　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批韓國瑜「台灣民主發展史上從來沒見過的…」　蔡英文：當總統不能請假怎麼辦？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

由中選會主辦的總統大選官方電視政見會18日晚登場，尋求連任的總統蔡英文第3順位發表政見，這也是她首次與國民黨總統候選人韓國瑜碰面。蔡英文首輪發言時火力全開，質疑韓國瑜的豪宅案、閨密當主祕都說不清楚、政策天馬行空，還批韓請假3個月，讓高雄沒有市長，「問一下韓市長，你如果當選總統，不能請假、迴避時要怎麼辦？」

對韓國瑜首輪發言時質疑蔡英文支持中華民國還是台獨等批評，蔡英文嗆辣回應，仔細聆聽韓國瑜的發言，他和他的政黨對她有很多批評，但不脫歧視性發言，挑起社會對立或是沒有根據的指控，以及無中生有，斷章取義。她也辣回：「比如中華民國，我們不就是在選中華民國的總統，我就是第14任總統，我們現在在選第15任總統！」「我擔任總統3年多，不就跟著憲政體制運作？」

蔡英文也反守為攻，就清廉問題質疑韓國瑜在高雄市府有「閨密變主祕」，韓有沒有好好解釋一下？另外對韓說要恢復特偵組查自己，蔡也反問韓國瑜，連現在自己的豪宅都迴避說不清楚，何必等到特偵組調查？

蔡英文還批，去年韓國瑜當選市長後不過3個月就說要選總統，是台灣民主發展史上從來沒見過的，也是政治人物違背承諾最壞示範，「韓市長為了選總統請假3個月，人民沒市長，高雄議會找不到市長監督！」她也表示，韓國瑜還問她為何不請假，顯示韓對總統職務、角色不瞭解，「總統是24小時的，沒有請假問題」，只有能不能擔任、執行職務的問題。蔡也反問：「問一下韓市長，你如果當選總統，不能請假、迴避時要怎麼辦？」

對韓國瑜過去提出的政策，蔡英文也嘲諷讓人覺得有「娛樂效果」，例如選市長時說要在太平島挖石油、選總統說要在花東蓋腳踏車不限速高速公路以及在台灣高山蓋升旗台等，都很天馬行空，但被問經費哪裡來？韓都說用前瞻基礎計畫的錢，但他剛剛才批評前瞻計畫，卻又要用前瞻計畫的錢，且她計算一下，韓國瑜提出的政策要花好幾個前瞻計畫的經費，若前瞻計畫這麼有用，試問國民黨為何要杯葛前瞻計畫？

蔡英文強調，領導人如果背棄承諾、亂開支票、沒有帶領國家能力，絕對不是要選擇的一個總統候選人。好的元首要具備堅定改革的意志力，例如年金改革她忍受壓力、攻擊，終於完成，就是一個總統需要有的改革意志力。

蔡英文則肯定親民黨總統候選人宋楚瑜對國際情勢的分析，強調總統要有能力在變局中創造機遇，例如美中貿易戰導致很多國家受到衝擊，但台灣3年多來經濟轉型、改善投資環境、做好基礎建設也降低對中國依賴，前三季經濟成長率是亞洲四小龍第一，未來一年也會是四小龍第一，且台商回流投資大爆發、股市上萬點，讓台灣成為美中貿易戰贏家。

蔡英文還說，中國文攻武嚇，拿觀光客不來當工具威脅她，她也沒低頭，還拓寬觀光客源，今年已超過1110萬觀光客，是歷史新高，主要來自歐、美、日、韓、新南向國家，陸客從44％降到24％，這就是政府的抗壓能力。

最後，蔡英文總結，總統要有正義感，所以她為青年做社會住宅、向原住民道歉、對威權轉型正義著墨很深。她感嘆，3年多前她接手總統時「只有逆風、沒有高飛」，但3年多來過去政府做不到、不敢做、不願意做的，「蔡英文都做到了！」

這場「蔡韓首會」的政見會，蔡英文身穿她一貫風格的黑色內襯搭配灰色條紋西裝外套，韓國瑜一開場首輪發表政見時稱呼蔡英文為「蔡總統」，蔡英文首輪則稱韓國瑜「國民黨的候選人韓國瑜先生」。


更多鏡週刊報導
董念台涉恐嚇檢察官　北檢火速分案查辦
法務部查賄有成　24年核發11.5億檢舉獎金
1221罷韓遊行　民進黨呼籲參加者和平理性

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來..
肛門痛忍5天！他以為痔瘡　醫驚見3大洞「流湯噴膿」：沒辦法了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文政見會扯高市府「主秘變閨蜜」　當事人出面打臉

「宣告我的投票意志！」爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一樣

政見會上蔡英文狂看稿...黃士修翻去年影片直呼：高嘉瑜根本先知

批韓國瑜「台灣民主發展史上從來沒見過的…」　蔡英文：當總統不能請假怎麼辦？

蘇貞昌、陳其邁宣傳政績大玩「神秘TAG」：國家賺錢人民分紅！

蔡英文再合體波特王！喊話首投族：1月11日一起投票守護台灣民主

「罷韓大遊行」綠營大咖全缺席　成立防韓粉攻擊Line帳號、攝影蒐證組

屏東觀光界重量級人士　推薦立委鍾佳濱連任

桃園第五選區／藍綠現任立委「2搶1」　呂玉玲蔣絜安雙姝對決

挺韓、罷韓遊行成選情關鍵指標　藍中常委曝內部民調：微幅領先

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

蔡英文政見會扯高市府「主秘變閨蜜」　當事人出面打臉

「宣告我的投票意志！」爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一樣

政見會上蔡英文狂看稿...黃士修翻去年影片直呼：高嘉瑜根本先知

批韓國瑜「台灣民主發展史上從來沒見過的…」　蔡英文：當總統不能請假怎麼辦？

蘇貞昌、陳其邁宣傳政績大玩「神秘TAG」：國家賺錢人民分紅！

蔡英文再合體波特王！喊話首投族：1月11日一起投票守護台灣民主

「罷韓大遊行」綠營大咖全缺席　成立防韓粉攻擊Line帳號、攝影蒐證組

屏東觀光界重量級人士　推薦立委鍾佳濱連任

桃園第五選區／藍綠現任立委「2搶1」　呂玉玲蔣絜安雙姝對決

挺韓、罷韓遊行成選情關鍵指標　藍中常委曝內部民調：微幅領先

17歲「新世代美女」奪冠日本爆紅女星！　出道4年「狂掃大獎」網看傻

家裡金魚病了…整條倒頭栽　好心爸自製超萌「專屬輪椅」神救援

因應貿易戰　緯創再投85億元設越南子公司　

交往三個月！17歲女到男友家玩「翻出情趣用品」…逼問才知對方有特殊癖好

蔡英文政見會扯高市府「主秘變閨蜜」　當事人出面打臉

《Let It Go》作曲家再度加持！　《冰雪奇緣2》登告示牌冠軍全球罷榜

詹詠然、詹皓晴參與「送愛到部落」勉勵偏鄉孩子多嘗試並堅持夢想

走斑馬線被賓士高速猛撞！「0減速」車禍畫面曝光　網友留言灌爆

燒腦片《窺探》首支預告「後半段嚇壞網友」　茱莉安摩爾、艾美亞當斯同台飆戲

衣鞋包包買了很後悔！　蔡依林曝理財觀：「把錢鎖住」有定期繳款壓力

政治熱門新聞

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

政見會／統整韓國瑜16大金句

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

30秒看總統大選政見　蔡阿嘎神模仿

苦苓酸：韓國瑜創造3個史上之最

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

鍾明軒自爆「韓辦」邀約合作　王淺秋否認

韓喊3聲萬歲　趙少康25年前用過

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

大通砂石場挖畢　未發現埋廢棄物

苦苓批「李家的家僕」　林佳新回擊

韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯P酸：丟臉

爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一模一樣

更多熱門

相關新聞

黃偉哲辦全國最大造勢會

黃偉哲辦全國最大造勢會

小英台南競總主委黃偉哲與黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同地方各級幹部以及立委、議員等黨公職團隊，召開擴大組織會議，黃偉哲表示，台南一向是台灣民主的火車頭，「台南第一」更是每次選舉結果的指標。

蘇貞昌、陳其邁宣傳政績大玩「神秘TAG」：國家賺錢人民分紅！

蘇貞昌、陳其邁宣傳政績大玩「神秘TAG」：國家賺錢人民分紅！

卓榮泰：彰化是國民黨提名最離譜的地方

卓榮泰：彰化是國民黨提名最離譜的地方

蘇震清按鈴申告　周佳琪競選總部：模糊焦點

蘇震清按鈴申告　周佳琪競選總部：模糊焦點

屏東觀光界　推薦鍾佳濱連任

屏東觀光界　推薦鍾佳濱連任

關鍵字：

鏡週刊2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

激戰兄弟女友害懷孕綠帽哥「私刑報復」17秒片瘋傳

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面