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政見會上蔡英文狂看稿...黃士修翻去年影片直呼：高嘉瑜根本先知

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▲▼2020總統政見發表會，蔡英文。（圖／中選會提供）

▲2020總統政見發表會。（圖／中選會提供）

記者邱茀濱／綜合報導

2020總統大選18日晚間舉行完政見會後，演變成藍綠雙方的互批大會，韓國瑜和蔡英文都遭到批評。其中，總統蔡英文依舊不改照稿念的習慣，被大批網友酸「人家可是讀稿姬」、「不看稿就不會說話了」。對此，韓國瑜國政顧問團員黃士修就翻出去年11月的影片，並直呼高嘉瑜「根本先知」。

去年九合一大選綠營慘敗後，台北市議員高嘉瑜受訪時就表示，「如果說總統出現在鏡頭前都是照稿念，人民看不到總統背後真實想法是什麼」，同時批評民進黨若只顧著鞏固權位，那對民進黨而言，「2020根本是緣木求魚」。

黃士修19日晚間在臉書上貼出上述這段影片，並與蔡英文18日在政見發表會上批評韓國瑜的片段合併，只見蔡英文邊說邊低頭看稿，期間還不忘繼續翻頁，讓他直呼高嘉瑜根本是先知。

▲▼對於總統蔡英文頻頻看稿，黃士修直呼高嘉瑜根本先知。（圖／翻攝黃士修臉書）

▲對於總統蔡英文頻頻看稿，黃士修直呼高嘉瑜根本先知。（圖／翻攝黃士修臉書）

其實，高嘉瑜去年11月29日在政論節目上就說過，許多民眾其實都是想了解政治人物的真實樣貌，「所以我們也告訴總統蔡英文，不要怕失言、不是出來照稿念，因為民眾就是想要知道真實的妳。」

高嘉瑜還稱，「我們也告訴總統蔡英文，不要怕失言、不是出來照稿念，而是像韓國瑜、像柯文哲，大家對他們的失言是習以為常，甚至認為失言才是看到真實的妳，所以我覺得政治人物不要害怕面對民眾看到真實的自己。」

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