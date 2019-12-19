黃偉哲辦全國最大造勢會　台南要贏得73%以上得票率

▲小英台南競總主委黃偉哲說，1月5日將舉辦一場全國最大造勢活動，號召10萬人為目標，營造台南大團結，立委全壘打的氣勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

小英台南競總主委黃偉哲與黃先柱總幹事、潘新傳主任偕同地方各級幹部以及立委、議員等黨公職團隊，召開擴大組織會議，黃偉哲表示，台南一向是台灣民主的火車頭，「台南第一」更是每次選舉結果的指標。

黃偉哲說1月5日將舉辦一場全國最大造勢活動，號召10萬人為目標，營造台南大團結，立委全壘打的氣勢。讓整個台南熱起來，不只贏得2020總統連任、立委全壘打的目標，更要贏得73％%以上得票率，展現台南第一。

黃先柱總幹事勉勵現場超過100位的競總幹部，感謝大家的努力，讓1214競總的成立大會有超過20000名市民與會。同時黃先柱也要大家務必再加強與地方民眾的聯繫與互動，讓這次總統票、立委票以及政黨票，票票入匭，一票都不能少。因為唯有不讓小黨分票讓票票有價值，壯大民進黨的立委席次，才能逐步實現台灣人民的理想。

潘新傳主任說明得票率73％以上的意義，因為民進黨執政的價值是一任要比一任好，賴清德副總統候選人過去在台南創上72.9％的全國最高的得票率，2020要更好，所以不只要贏總統與立委的勝選，更要超過73％全國最高的得票率，展現台南第一，與民進黨的價值與執政成績。