政見會／韓國瑜兩岸題轉守為攻　再批蔡英文拿1450資料當政見

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會落幕，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人在多項議題攻防，其中，在兩岸議題上，韓國瑜點名民進黨三巨頭也曾參訪中國大陸，為什麼他去就被抹紅；宋楚瑜也砲轟蔡英文每到選舉用兩岸題情緒勒索民眾。此外，針對蔡英文提豪宅案，韓國瑜也回擊，稱蔡英文用網軍黑韓的資料拿來政見會，他完全無法接受。

韓國瑜表示，很遺憾聽到蔡英文的論述，「我跟妳談的是大海，妳跟我談的是浴缸問題。我跟你談的是公部門、兩千三百萬同胞，我談我們國家是什麼，往哪個方向，你跟我談太平島開石油，我的房子的事情。」

韓國瑜指出，這是候選人之間彼此尊重，「我們夫妻買房子貸款，千辛萬苦付不起，忍痛殺出，拜託，蔡總統，你30多歲買10幾塊土地，我韓國瑜有說過嗎？若干年之後你賣掉賺了1億800萬，我有說過嗎？我覺得這是一個尊重！」

韓國瑜說，這些媒體抹黑的東西套在他身上，媒體帶風向不就是民進黨做的嗎？楊蕙如不是民進黨員嗎？你說你用納稅錢買網軍花多少？勇敢告訴人民，沒抓的楊蕙如還有多少？用網軍黑韓的資料拿來政見會，他完全無法接受，但他根本不怕面對這些問題。

至於蔡英文質疑兩岸立場，韓國瑜表示，他去過香港中聯辦，就被民進黨含沙射影，今天民進黨在黨中央三聚頭蔡英文、副手賴清德、總統府秘書長陳菊，去過中國大陸嗎？有沒有跟中共高官吃過飯聊過天照過相？

韓國瑜指出，謝長廷2013年到香港，中聯辦從頭到尾跟在一旁，你們可以去隨便照相，韓國瑜不行？為什麼你們去大陸就不是出賣，我們去就出賣？」

韓國瑜說，只能說執政團隊出了問題，執政團隊有貪汙腐敗、施政無方，民進黨可以去隨便照相喝酒談話，韓國瑜不行，謝長廷去中聯辦可以！

宋楚瑜則說，蔡英文在2016年總統選舉政見辯論稱兩岸絕不能被選舉拿來操弄，很顯然蔡英文開始有聽見他的話，那就是把中華民國憲法跟增修條文，以及兩岸關係條例，作為基本架構，但到了選舉很可惜蔡英文還是被派系綁架，拿兩岸問題作為選舉的操作、情緒勒索，讓大家不安。

宋楚瑜強調，台灣才是這塊土地的真正主人，沒人可以出賣台灣，也沒有人可以不重視民意，妄做決定，「我有這個履歷表，我曾經操盤過台灣民主發展的過程，我也領導過省府團隊」。

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▼2020總統政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

